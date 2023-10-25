https://ria.ru/20231025/podmoskove-1905195341.html

Более 170 спортсменов Подмосковья поучаствуют в зимней спартакиаде России

Более 170 спортсменов Подмосковья поучаствуют в зимней спартакиаде России - РИА Новости, 25.10.2023

Более 170 спортсменов Подмосковья поучаствуют в зимней спартакиаде России

Свыше 170 представителей Московской области станут участниками II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:52

2023-10-25T16:52

2023-10-25T16:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

спорт

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Свыше 170 представителей Московской области станут участниками II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года. Презентация мероприятия состоялась в Перми на международном форуме "Россия – спортивная держава". В пресс-службе уточнили, что спартакиада состоится в пяти регионах РФ по 14 видам спорта по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии. 2,5 тысячи спортсменов разыграют 107 комплектов наград. Соревнования примут Челябинская, Тюменская, Свердловская области, Красноярский и Краснодарский края. Торжественные церемонии открытия и закрытия пройдут в Челябинске. "Подмосковные спортсмены примут участие во всех 14 видах спорта по 16 зачетным дисциплинам. Регион представят более 170 атлетов", – уточнил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, слова которого приводит пресс-служба. В ведомстве пояснили, что Челябинская область станет главной площадкой турнира и примет соревнования по семи видам спорта: сноуборд, фристайл (биг-эйр, слоупстайл, хафпайп, ски-кросс), горнолыжный спорт, конькобежный спорт (в том числе, шорт-трек), фигурное катание на коньках, биатлон, женский хоккей. В Свердловской области состоятся соревнования по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и ски-альпинизму, в Краснодарском крае – по бобслею, в том числе скелетону, и санному спорту. В Тюменской области – по лыжным гонкам. В Красноярском крае – по керлингу и фристайлу (акробатика, акробатика - группа - смешанная, могул, парный могул).

https://ria.ru/20231024/podmoskove-1904975690.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), спорт