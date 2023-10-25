СМИ: у 138 пленных ХАМАС имеются иностранные паспорта, среди них 6 россиян
Ynet: у 138 пленных ХАМАС имеются иностранные паспорта, среди них 6 россиян
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более половины пленных палестинского движения ХАМАС имеют иностранные паспорта, среди них по меньшей мере шесть россиян, сообщает портал Ynet.
Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 222.
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"Сто тридцать восемь заложников, которых удерживает ХАМАС, имеют иностранные паспорта. Среди них 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян", - говорится в сообщении портала, который ссылается на данные правительства Израиля.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.