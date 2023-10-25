https://ria.ru/20231025/pitanie-1905066042.html
Депутаты призвали Голикову обеспечить детей-инвалидов бесплатным питанием
Депутаты призвали Голикову обеспечить детей-инвалидов бесплатным питанием - РИА Новости, 25.10.2023
Депутаты призвали Голикову обеспечить детей-инвалидов бесплатным питанием
Депутаты Госдумы во главе с первым зампредом комитета ГД по просвещению Яной Лантратовой обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением обеспечить... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T05:53
2023-10-25T05:53
2023-10-25T05:53
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татьяна голикова
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с первым зампредом комитета ГД по просвещению Яной Лантратовой обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением обеспечить всех без исключения детей-инвалидов бесплатным питанием в школах, следует из соответствующего письма. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Как отмечается в обращении, на сегодняшний день школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют право на бесплатное двухразовое питание в школах, однако оно не распространяется на детей-инвалидов без ограничения возможностей здоровья. "В связи с вышеизложенным мною готовятся поправки в статью 79 федерального закона... "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с которыми предлагается наделить правом на бесплатное питание не только обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, но и детей-инвалидов… На основании изложенного просим вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность реализации предложенной инициативы и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - говорится в письме. По словам авторов обращения, обеспечение бесплатным питанием должно осуществляться за счет федерального бюджета, чтобы исключить ситуации непредоставления этого права из-за недостатка средств в муниципальных и региональных бюджетах. "Термины "обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья" и "дети-инвалиды" не являются тождественными. Первый термин является педагогическим, второй же термин - медицинским. Статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья подтверждается психолого-медико-педагогической комиссией, а инвалидность устанавливается путем медико-социальной экспертизы. Ввиду этого складываются ситуации, когда ребенок является инвалидом и при этом не имеет статуса обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (например, дети с сахарным диабетом). Так, по данным средств массовой информации, около 40 тысяч российских детей-инвалидов не относятся к группе несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья", - пояснили авторы инициативы.
https://ria.ru/20231023/podmoskove-1904680095.html
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россия, татьяна голикова, яна лантратова, общество
Россия, Татьяна Голикова, Яна Лантратова, Общество
Депутаты призвали Голикову обеспечить детей-инвалидов бесплатным питанием
В Госдуме призвали Голикову обеспечить всех детей-инвалидов бесплатным питанием
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с первым зампредом комитета ГД по просвещению Яной Лантратовой обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением обеспечить всех без исключения детей-инвалидов бесплатным питанием в школах, следует из соответствующего письма. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в обращении, на сегодняшний день школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют право на бесплатное двухразовое питание в школах, однако оно не распространяется на детей-инвалидов без ограничения возможностей здоровья.
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"В связи с вышеизложенным мною готовятся поправки в статью 79 федерального закона... "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с которыми предлагается наделить правом на бесплатное питание не только обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, но и детей-инвалидов… На основании изложенного просим вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность реализации предложенной инициативы и представить позицию правительства РФ
по данному вопросу", - говорится в письме.
По словам авторов обращения, обеспечение бесплатным питанием должно осуществляться за счет федерального бюджета, чтобы исключить ситуации непредоставления этого права из-за недостатка средств в муниципальных и региональных бюджетах.
"Термины "обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья" и "дети-инвалиды" не являются тождественными. Первый термин является педагогическим, второй же термин - медицинским. Статус обучающегося с ограниченными возможностями здоровья подтверждается психолого-медико-педагогической комиссией, а инвалидность устанавливается путем медико-социальной экспертизы. Ввиду этого складываются ситуации, когда ребенок является инвалидом и при этом не имеет статуса обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (например, дети с сахарным диабетом). Так, по данным средств массовой информации, около 40 тысяч российских детей-инвалидов не относятся к группе несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья", - пояснили авторы инициативы.
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