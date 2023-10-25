https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html

На незаконную миграцию объявлена охота

На незаконную миграцию объявлена охота - РИА Новости, 25.10.2023

На незаконную миграцию объявлена охота

Чуть больше месяца назад фонд "Общественное мнение" (ФОМ) обнародовал благостные и успокоительные результаты опроса, согласно которому большинство россиян (78... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T08:00

2023-10-25T08:00

2023-10-25T12:27

общество

россия

нижневартовск

владимир колокольцев

михаил мишустин

александр бастрыкин

фонд "общественное мнение"

следственный комитет россии (ск рф)

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Чуть больше месяца назад фонд "Общественное мнение" (ФОМ) обнародовал благостные и успокоительные результаты опроса, согласно которому большинство россиян (78 процентов) "не испытывают никакого беспокойства или недовольства по поводу мигрантов из Центральной Азии", а также убеждены, что "присутствие мигрантов не обостряет конкуренции на рынке труда и практически не влияет на уровень безработицы в России".Кроме того, были процитированы целые серьезные исследования аж в 12 наиболее "мигрантских" регионах России, по которым "последствий миграции для безработицы ни в России в целом, ни в регионах не определено". Также в ряде публикаций настойчиво продвигалась мысль, что "мигрантская преступность" — это паникерский миф, потому что вроде как в расчете на подушевую преступность в масштабах России в процентном соотношении преступники-мигранты являются почти белыми, пушистыми и практически незаметными.Выступивший вчера на заседании ведомственной коллегии по вопросам противодействия незаконной миграции глава МВД России Владимир Колокольцев, видимо, об этом не знал и заявил, что на фоне некоторого снижения числа находящихся в стране граждан других государств отмечается значительный прирост совершенных ими уголовных нарушений, причем в структуре "иностранной" преступности происходят качественные изменения: в преступлениях трудолюбивых мигрантов растет доля тяжких и особо тяжких деяний.По данным министра, на сегодня каждое четвертое уголовное дело, фигурантами которого являются иностранцы, связано с наркобизнесом. Еще год назад — каждое восьмое. По сравнению с прошлым годом в среде трудовых мигрантов количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков, только за январь — март этого года возросло на 175,1 процента. Множатся факты организации мигрантами наркосообществ, включая межрегиональные, а также подпольных лабораторий. Растет число преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, а также похищений людей и вымогательств, подделок документов, краж и противоправных действий, совершенных с применением оружия.Согласно данным Следственного комитета России, в 2022 году только СК возбудил в отношении иностранных граждан 4231 уголовное дело, а всего в следственные органы поступило 4729 обращений, то есть в три раза больше, чем в 2021-м.По информации из отчета МВД о статистике преступности, с января по июнь этого года мигранты в России совершили 22 тысячи преступлений, что на 6,3 процента больше, чем годом ранее. Большая часть преступников — почти 18,5 тысячи — граждане СНГ, что также на 6,5 процента больше, чем в прошлом году.В ДТП, совершенных по вине водителей-иностранцев, ежегодно гибнут порядка 500 человек и получают ранения около семи тысяч.Мигранты демонстрируют в России удивительные способности, умудряясь спрессоваться в "резиновых квартирах" до состояния антивещества. Например, недавно прошла информация о том, что трое сотрудников МВД в Нижневартовске незаконно поставили на миграционный учет не менее 1285 граждан других государств в нескольких квартирах, где владельцы и понятия не имели, что они поддерживают трудовой интернационал. Всего, по данным МВД, за первые два месяца 2023 года уже зафиксировано 6872 случая нелегальной регистрации — в два раза больше, нежели за аналогичный период 2022-го.На самом деле соответствующие ведомства всеми силами борются с этим печальным трендом, а со стороны экспертов выдвигаются достаточно радикальные инициативы. Идет профилактическая работа в местах компактного проживания зарубежных гостей, динамично растет биометрическая база данных на трудовых мигрантов, скоро вступает в силу новый закон, где расширен список преступлений, за совершение которых могут прекратить ранее приобретенное гражданство.Предлагаются инициативы, согласно которым нужно внедрить на пунктах пропуска через российскую госграницу обязательную дактилоскопическую регистрацию иностранных граждан (как на въезде, так и на выезде), ввести процедуру обязательного получения российской сим-карты при въезде иностранного гражданина в Россию, которую приезжий будет обязан использовать при оформлении личного кабинета мигранта на портале госуслуг, ввести для иностранцев, которые приезжают в страну на длительный срок, обязательную геномную регистрацию, запретить мигрантам занимать долю более пяти процентов работников в чувствительных сферах и работать в образовании, медицине и такси, разрешать трудовым мигрантам работать только вахтовым методом ("никаких семей") и так далее, и так далее.На фоне этой активности российское правительство продолжает работу над обновленной концепцией государственной миграционной политики России, которая, как предполагается, закроет многие узкие места и расставит уверенные точки над восклицательными знаками.Вчера на профильной стратегической сессии с участием премьер-министра России Михаила Мишустина, представителей федеральных министерств, ведомств и глав ряда регионов страны были обсуждены детали будущей миграционной сферы страны.Главное:По словам Михаила Мишустина, "важно обеспечить должный уровень контроля за пребыванием в России работников из-за рубежа, эффективно выявлять нелегальных лиц и тех, кто склонен к противоправной деятельности".Правда, неизвестно, войдет ли в обновленную Концепцию миграционной политики предложение руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который призвал лишать мигрантов российского гражданства, если они не хотят участвовать в специальной военной операции.Но дорогу осилит идущий, а надежда умирает последней. Хочется верить, что Россия не повторит ошибок, совершаемых в других государствах, и эффективно использует свой богатейший опыт построения многонационального государства, где найдется место каждому — и найдется каждый.Если что.

https://ria.ru/20231022/amerika-1904370226.html

https://ria.ru/20231019/revolyutsiya-1903712852.html

https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html

https://ria.ru/20231024/bayden-1904837845.html

россия

нижневартовск

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общество, россия, нижневартовск, владимир колокольцев, михаил мишустин, александр бастрыкин, фонд "общественное мнение", следственный комитет россии (ск рф), снг, аналитика