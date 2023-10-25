https://ria.ru/20231025/peresadka-1905071168.html
В институте Склифосовского разработали метод пересадки поджелудочной железы
В институте Склифосовского разработали метод пересадки поджелудочной железы - РИА Новости, 25.10.2023
В институте Склифосовского разработали метод пересадки поджелудочной железы
Новый метод пересадки поджелудочной железы без восстановления артериального притока по второй артерии разработан в научно-исследовательском институте (НИИ)... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T07:55
2023-10-25T07:55
2023-10-25T08:20
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
российская академия естественных наук
москва
наука
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новый метод пересадки поджелудочной железы без восстановления артериального притока по второй артерии разработан в научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Во время послеоперационного наблюдения за пациентами врачи заметили, что в ряде случаев кровь поступает в новую поджелудочную железу только по одной артерии - селезеночной, при этом функция органа не нарушается. Благодаря этому наблюдению специалисты института разработали и успешно внедрили новый метод пересадки поджелудочной железы без восстановления артериального притока по второй артерии", - говорится в сообщении. Сообщается, что в настоящий момент по новому методу в институте проходит около 10% подобных операций. В августе 2023 года ученые, разработавшие данный метод, получили официальное свидетельство о научном открытии и памятные медали имени академика П. Л. Капицы от Международной академии авторов научных открытий и изобретений Российской академии естественных наук.
https://ria.ru/20231004/diagnostika-1900010840.html
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нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, российская академия естественных наук, москва
НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Российская академия естественных наук, Москва, Наука
В институте Склифосовского разработали метод пересадки поджелудочной железы
В НИИ Склифосовского разработали новый метод пересадки поджелудочной железы