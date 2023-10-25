https://ria.ru/20231025/pashinyan-1905270148.html

Пашинян объяснил, почему Армения остается в ОДКБ

Пашинян объяснил, почему Армения остается в ОДКБ - РИА Новости, 25.10.2023

Пашинян объяснил, почему Армения остается в ОДКБ

Армения находится на этапе обсуждений вопросов с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T23:37

2023-10-25T23:37

2023-10-25T23:37

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Армения находится на этапе обсуждений вопросов с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью изданию Wall Street Journal, отвечая на вопрос, почему Армения остается в ОДКБ. Интервью опубликовано на странице Пашиняна в соцсетях. "По той причине, что мы находимся на этапе обсуждений вопросов (мы не выходим из ОДКБ - ред.). Так как не хотим неправильно понять ОДКБ и не хотим быть неправильно понятыми со стороны ОДКБ по какому-либо вопросу", - сказал Пашинян.По его словам, для этого необходимо проводить последовательную работу до того, как созреет момент, когда нужно прийти к заключению.

https://ria.ru/20231025/dialog-1905269979.html

армения

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, никол пашинян, одкб