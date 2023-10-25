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Пашинян объяснил, почему Армения остается в ОДКБ - РИА Новости, 25.10.2023
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23:37 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/pashinyan-1905270148.html
Пашинян объяснил, почему Армения остается в ОДКБ
Пашинян объяснил, почему Армения остается в ОДКБ - РИА Новости, 25.10.2023
Пашинян объяснил, почему Армения остается в ОДКБ
Армения находится на этапе обсуждений вопросов с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T23:37
2023-10-25T23:37
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Армения находится на этапе обсуждений вопросов с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью изданию Wall Street Journal, отвечая на вопрос, почему Армения остается в ОДКБ. Интервью опубликовано на странице Пашиняна в соцсетях. &quot;По той причине, что мы находимся на этапе обсуждений вопросов (мы не выходим из ОДКБ - ред.). Так как не хотим неправильно понять ОДКБ и не хотим быть неправильно понятыми со стороны ОДКБ по какому-либо вопросу&quot;, - сказал Пашинян.По его словам, для этого необходимо проводить последовательную работу до того, как созреет момент, когда нужно прийти к заключению.
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в мире, армения, никол пашинян, одкб
В мире, Армения, Никол Пашинян, ОДКБ
Пашинян объяснил, почему Армения остается в ОДКБ

Пашинян: Армения остается в ОДКБ, потому что идет этап обсуждений вопросов

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Армения находится на этапе обсуждений вопросов с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью изданию Wall Street Journal, отвечая на вопрос, почему Армения остается в ОДКБ.
Интервью опубликовано на странице Пашиняна в соцсетях.
«

"По той причине, что мы находимся на этапе обсуждений вопросов (мы не выходим из ОДКБ - ред.). Так как не хотим неправильно понять ОДКБ и не хотим быть неправильно понятыми со стороны ОДКБ по какому-либо вопросу", - сказал Пашинян.

По его словам, для этого необходимо проводить последовательную работу до того, как созреет момент, когда нужно прийти к заключению.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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В миреАрменияНикол ПашинянОДКБ
 
 
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