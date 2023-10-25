https://ria.ru/20231025/pashinyan-1905270148.html
Пашинян объяснил, почему Армения остается в ОДКБ
Пашинян объяснил, почему Армения остается в ОДКБ - РИА Новости, 25.10.2023
Пашинян объяснил, почему Армения остается в ОДКБ
Армения находится на этапе обсуждений вопросов с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T23:37
2023-10-25T23:37
2023-10-25T23:37
в мире
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Армения находится на этапе обсуждений вопросов с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью изданию Wall Street Journal, отвечая на вопрос, почему Армения остается в ОДКБ. Интервью опубликовано на странице Пашиняна в соцсетях. "По той причине, что мы находимся на этапе обсуждений вопросов (мы не выходим из ОДКБ - ред.). Так как не хотим неправильно понять ОДКБ и не хотим быть неправильно понятыми со стороны ОДКБ по какому-либо вопросу", - сказал Пашинян.По его словам, для этого необходимо проводить последовательную работу до того, как созреет момент, когда нужно прийти к заключению.
https://ria.ru/20231025/dialog-1905269979.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, никол пашинян, одкб
В мире, Армения, Никол Пашинян, ОДКБ
Пашинян объяснил, почему Армения остается в ОДКБ
Пашинян: Армения остается в ОДКБ, потому что идет этап обсуждений вопросов
ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. Армения находится на этапе обсуждений вопросов с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью изданию Wall Street Journal, отвечая на вопрос, почему Армения остается в ОДКБ.
Интервью опубликовано на странице Пашиняна в соцсетях.
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"По той причине, что мы находимся на этапе обсуждений вопросов (мы не выходим из ОДКБ - ред.). Так как не хотим неправильно понять ОДКБ и не хотим быть неправильно понятыми со стороны ОДКБ по какому-либо вопросу", - сказал Пашинян.
По его словам, для этого необходимо проводить последовательную работу до того, как созреет момент, когда нужно прийти к заключению.
Пашинян: Армения и Россия ведут диалог для лучшего взаимопонимания