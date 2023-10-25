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Петербургские депутаты предложили вывозить советские памятники из-за рубежа - РИА Новости, 25.10.2023
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13:30 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/pamyatnik-1905139550.html
Петербургские депутаты предложили вывозить советские памятники из-за рубежа
Петербургские депутаты предложили вывозить советские памятники из-за рубежа - РИА Новости, 25.10.2023
Петербургские депутаты предложили вывозить советские памятники из-за рубежа
Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают изменить федеральное законодательство о культуре, чтобы регламентировать вывоз установленных за... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:30
2023-10-25T13:30
россия
санкт-петербург
рига
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают изменить федеральное законодательство о культуре, чтобы регламентировать вывоз установленных за рубежом монументов, связанных с памятными датами в российской истории, которым грозят повреждение или демонтаж, сообщил городской парламент. "Городской парламент принял за основу проект федеральной законодательной инициативы о мерах по спасению исторических и культурных памятников России, которые находятся за рубежом под угрозой повреждения или уничтожения. Депутаты предлагают в обязательном порядке добиваться их эвакуации на родину", - информирует заксобрание в своем Telegram-канале. Как отмечается, в том случае, когда вывоз невозможен, уничтоженные или повреждённые монументы должны быть воссозданы на территории России. Согласно материалам на сайте заксобрания, для реализации этой законодательной инициативы необходимо внести изменения в закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Как отмечается в материалах парламента Петербурга, с начала августа 2022 года в нескольких странах Евросоюза по инициативе местных властей были снесены советские памятники. В частности, в Хельсинки демонтировали скульптуру "Мир во всем мире", а в Риге снесли памятник освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.
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россия, санкт-петербург, рига
Россия, Санкт-Петербург, Рига
Петербургские депутаты предложили вывозить советские памятники из-за рубежа

Депутаты предложили вывозить из-за рубежа памятники, которым грозит демонтаж

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗаседание городского законодательного собрания в Санкт-Петербурге
Заседание городского законодательного собрания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Заседание городского законодательного собрания в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают изменить федеральное законодательство о культуре, чтобы регламентировать вывоз установленных за рубежом монументов, связанных с памятными датами в российской истории, которым грозят повреждение или демонтаж, сообщил городской парламент.
"Городской парламент принял за основу проект федеральной законодательной инициативы о мерах по спасению исторических и культурных памятников России, которые находятся за рубежом под угрозой повреждения или уничтожения. Депутаты предлагают в обязательном порядке добиваться их эвакуации на родину", - информирует заксобрание в своем Telegram-канале.
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Как отмечается, в том случае, когда вывоз невозможен, уничтоженные или повреждённые монументы должны быть воссозданы на территории России.
Согласно материалам на сайте заксобрания, для реализации этой законодательной инициативы необходимо внести изменения в закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
Как отмечается в материалах парламента Петербурга, с начала августа 2022 года в нескольких странах Евросоюза по инициативе местных властей были снесены советские памятники. В частности, в Хельсинки демонтировали скульптуру "Мир во всем мире", а в Риге снесли памятник освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.
 
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