Петербургские депутаты предложили вывозить советские памятники из-за рубежа
Депутаты предложили вывозить из-за рубежа памятники, которым грозит демонтаж
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЗаседание городского законодательного собрания в Санкт-Петербурге
Заседание городского законодательного собрания в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают изменить федеральное законодательство о культуре, чтобы регламентировать вывоз установленных за рубежом монументов, связанных с памятными датами в российской истории, которым грозят повреждение или демонтаж, сообщил городской парламент.
"Городской парламент принял за основу проект федеральной законодательной инициативы о мерах по спасению исторических и культурных памятников России, которые находятся за рубежом под угрозой повреждения или уничтожения. Депутаты предлагают в обязательном порядке добиваться их эвакуации на родину", - информирует заксобрание в своем Telegram-канале.
Как отмечается, в том случае, когда вывоз невозможен, уничтоженные или повреждённые монументы должны быть воссозданы на территории России.
Согласно материалам на сайте заксобрания, для реализации этой законодательной инициативы необходимо внести изменения в закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
Как отмечается в материалах парламента Петербурга, с начала августа 2022 года в нескольких странах Евросоюза по инициативе местных властей были снесены советские памятники. В частности, в Хельсинки демонтировали скульптуру "Мир во всем мире", а в Риге снесли памятник освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.