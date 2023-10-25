https://ria.ru/20231025/pamyatnik-1905139550.html

Петербургские депутаты предложили вывозить советские памятники из-за рубежа

Петербургские депутаты предложили вывозить советские памятники из-за рубежа - РИА Новости, 25.10.2023

Петербургские депутаты предложили вывозить советские памятники из-за рубежа

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают изменить федеральное законодательство о культуре, чтобы регламентировать вывоз установленных за... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:30

2023-10-25T13:30

2023-10-25T13:30

россия

санкт-петербург

рига

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают изменить федеральное законодательство о культуре, чтобы регламентировать вывоз установленных за рубежом монументов, связанных с памятными датами в российской истории, которым грозят повреждение или демонтаж, сообщил городской парламент. "Городской парламент принял за основу проект федеральной законодательной инициативы о мерах по спасению исторических и культурных памятников России, которые находятся за рубежом под угрозой повреждения или уничтожения. Депутаты предлагают в обязательном порядке добиваться их эвакуации на родину", - информирует заксобрание в своем Telegram-канале. Как отмечается, в том случае, когда вывоз невозможен, уничтоженные или повреждённые монументы должны быть воссозданы на территории России. Согласно материалам на сайте заксобрания, для реализации этой законодательной инициативы необходимо внести изменения в закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Как отмечается в материалах парламента Петербурга, с начала августа 2022 года в нескольких странах Евросоюза по инициативе местных властей были снесены советские памятники. В частности, в Хельсинки демонтировали скульптуру "Мир во всем мире", а в Риге снесли памятник освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20230513/pamyatnik-1871511094.html

россия

санкт-петербург

рига

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россия, санкт-петербург, рига