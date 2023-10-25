https://ria.ru/20231025/ozhogi-1905169388.html

В Дагестане подросток получил ожоги всего тела при взрыве газа

В Дагестане подросток получил ожоги всего тела при взрыве газа - РИА Новости, 25.10.2023

В Дагестане подросток получил ожоги всего тела при взрыве газа

Подросток, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, получил ожоги практически 100% поверхности тела, его состояние... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:18

2023-10-25T15:18

2023-10-25T15:18

происшествия

кизилюртовский район

кизилюрт

чонтаул

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МАХАЧКАЛА, 25 окт - РИА Новости. Подросток, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, получил ожоги практически 100% поверхности тела, его состояние расценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. В среду взорвался газ в одноэтажном частном доме в селе Чонтаул Кизилюртовского района. Как сообщили в районной администрации, пострадавший 15-летний мальчик - в реанимации. "У ребенка поражено практически 100% поверхности тела, состояние расценивается как тяжелое, сейчас ему оказывают медицинскую помощь в городской больнице (Кизилюрта)", – сказали в минздраве. Бригада Дагестанского центра медицины катастроф выехала в Кизилюрт для оказания помощи подростку. Специалисты также оценят возможность транспортировки мальчика в Махачкалу.

https://ria.ru/20230915/ozhogi-1896553545.html

https://ria.ru/20230901/ozhogi-1893674749.html

кизилюртовский район

кизилюрт

чонтаул

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происшествия, кизилюртовский район, кизилюрт, чонтаул