https://ria.ru/20231025/osnova-1905256514.html

Путин рассказал, что составляет основу государственности России

Путин рассказал, что составляет основу государственности России - РИА Новости, 26.10.2023

Путин рассказал, что составляет основу государственности России

Межнациональное и межрелигиозное согласие – это основа российской государственности, другая позиция имеет антироссийскую направленность, сообщил президент... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-25T21:05

2023-10-25T21:05

2023-10-26T10:24

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Межнациональное и межрелигиозное согласие – это основа российской государственности, другая позиция имеет антироссийскую направленность, сообщил президент России Владимир Путин. "Сейчас на лидерах общественного мнения, руководителях политических партий, общественных объединений, главах регионов нашей большой страны, на пастырях традиционных религий, на всех институтах гражданского общества лежит колоссальная ответственность за будущее России. Каждый из нас в своих словах и поступках должен исходить из главного – из коренных интересов нашего собственного многонационального народа", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями религиозных организаций. Президент добавил, что необходимо всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие – это основа российской государственности, а любая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую. По его словам, такое согласие, единство общества – это "безусловная ценность". Глава государства отметил большое внимание, которое уделяют религиозные организации просветительской работе, развитию межрелигиозного диалога. "Представители конфессий вместе реализуют социальные, благотворительные проекты, и еще раз вернусь к тому, с чего начал, оказывают поддержку участникам специальной военной операции, их близким", - сказал Путин. Также президент подчеркнул, что велик вклад "наших традиционных религий в укрепление семейных ценностей, в патриотическое воспитание молодых людей, и, конечно, в гармоничное развитие межнациональных отношений на основе согласия и взаимопонимания между людьми разных этносов, традиций, вероисповеданий". "Я еще раз подчеркну, мы – один народ. У нас одна родина. И все мы несем общую ответственность за ее благополучие и безопасность", - подытожил президент.

https://ria.ru/20231025/idei-1905253605.html

https://ria.ru/20231025/putin-1905252847.html

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россия, владимир путин