https://ria.ru/20231025/orban-1905239434.html
Орбан похвастался бейсболкой от Трампа
Орбан похвастался бейсболкой от Трампа - РИА Новости, 25.10.2023
Орбан похвастался бейсболкой от Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter),, что получил в подарок от экс-президента США Дональда Трампа в подарок бейсболку. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:13
2023-10-25T19:13
2023-10-25T19:13
в мире
венгрия
сша
турция
дональд трамп
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905239148_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_ed84391812108c167af1119eca2bc74a.jpg
БУДАПЕШТ, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter),, что получил в подарок от экс-президента США Дональда Трампа в подарок бейсболку. "Смотрите, что пришло сегодня с почтой. Спасибо за поддержку, Дональд Трамп!" - написал Орбан, разместив фотографию в красной бейсболке с фамилией Трампа. Трамп накануне по ошибке назвал Орбана лидером Турции. Ранее Орбан поддержал Трампа, когда ему предъявили обвинения. В апреле венгерский премьер также выражал поддержку американскому экс-президенту перед предъявлением ему судебных обвинений. Орбан, в частности, разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением премьера Венгрии на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа. Ранее Орбан также заявлял, что конфликт на Украине мог бы остановить только Трамп.
https://ria.ru/20230610/orban-1877383992.html
венгрия
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905239148_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_1bcb7b9408f6883b79b5e78b2f7f6a3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, сша, турция, дональд трамп, виктор орбан
В мире, Венгрия, США, Турция, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Орбан похвастался бейсболкой от Трампа
Орбан сообщил, что получил в подарок от Трампа бейсболку