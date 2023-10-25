https://ria.ru/20231025/orban-1905239434.html

Орбан похвастался бейсболкой от Трампа

Орбан похвастался бейсболкой от Трампа - РИА Новости, 25.10.2023

Орбан похвастался бейсболкой от Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter),, что получил в подарок от экс-президента США Дональда Трампа в подарок бейсболку. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:13

2023-10-25T19:13

2023-10-25T19:13

в мире

венгрия

сша

турция

дональд трамп

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905239148_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_ed84391812108c167af1119eca2bc74a.jpg

БУДАПЕШТ, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter),, что получил в подарок от экс-президента США Дональда Трампа в подарок бейсболку. "Смотрите, что пришло сегодня с почтой. Спасибо за поддержку, Дональд Трамп!" - написал Орбан, разместив фотографию в красной бейсболке с фамилией Трампа. Трамп накануне по ошибке назвал Орбана лидером Турции. Ранее Орбан поддержал Трампа, когда ему предъявили обвинения. В апреле венгерский премьер также выражал поддержку американскому экс-президенту перед предъявлением ему судебных обвинений. Орбан, в частности, разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением премьера Венгрии на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа. Ранее Орбан также заявлял, что конфликт на Украине мог бы остановить только Трамп.

https://ria.ru/20230610/orban-1877383992.html

венгрия

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, сша, турция, дональд трамп, виктор орбан