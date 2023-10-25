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Орбан похвастался бейсболкой от Трампа - РИА Новости, 25.10.2023
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19:13 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/orban-1905239434.html
Орбан похвастался бейсболкой от Трампа
Орбан похвастался бейсболкой от Трампа - РИА Новости, 25.10.2023
Орбан похвастался бейсболкой от Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter),, что получил в подарок от экс-президента США Дональда Трампа в подарок бейсболку. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:13
2023-10-25T19:13
в мире
венгрия
сша
турция
дональд трамп
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter),, что получил в подарок от экс-президента США Дональда Трампа в подарок бейсболку. "Смотрите, что пришло сегодня с почтой. Спасибо за поддержку, Дональд Трамп!" - написал Орбан, разместив фотографию в красной бейсболке с фамилией Трампа. Трамп накануне по ошибке назвал Орбана лидером Турции. Ранее Орбан поддержал Трампа, когда ему предъявили обвинения. В апреле венгерский премьер также выражал поддержку американскому экс-президенту перед предъявлением ему судебных обвинений. Орбан, в частности, разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением премьера Венгрии на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа. Ранее Орбан также заявлял, что конфликт на Украине мог бы остановить только Трамп.
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в мире, венгрия, сша, турция, дональд трамп, виктор орбан
В мире, Венгрия, США, Турция, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Орбан похвастался бейсболкой от Трампа

Орбан сообщил, что получил в подарок от Трампа бейсболку

© Orbán Viktor/TwitterПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кепке, подаренной Дональдом Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кепке, подаренной Дональдом Трампом
© Orbán Viktor/Twitter
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кепке, подаренной Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter),, что получил в подарок от экс-президента США Дональда Трампа в подарок бейсболку.
"Смотрите, что пришло сегодня с почтой. Спасибо за поддержку, Дональд Трамп!" - написал Орбан, разместив фотографию в красной бейсболке с фамилией Трампа.
Трамп накануне по ошибке назвал Орбана лидером Турции. Ранее Орбан поддержал Трампа, когда ему предъявили обвинения. В апреле венгерский премьер также выражал поддержку американскому экс-президенту перед предъявлением ему судебных обвинений. Орбан, в частности, разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением премьера Венгрии на открытии Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе по приглашению Трампа.
Ранее Орбан также заявлял, что конфликт на Украине мог бы остановить только Трамп.
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В миреВенгрияСШАТурцияДональд ТрампВиктор Орбан
 
 
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