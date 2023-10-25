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Макрон: масштабная наземная операция Израиля в Газе была бы ошибкой - РИА Новости, 25.10.2023
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21:43 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/operatsiya-1905259832.html
Макрон: масштабная наземная операция Израиля в Газе была бы ошибкой
Макрон: масштабная наземная операция Израиля в Газе была бы ошибкой - РИА Новости, 25.10.2023
Макрон: масштабная наземная операция Израиля в Газе была бы ошибкой
Масштабная наземная военная операция Израиля в секторе Газа была бы ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T21:43
2023-10-25T21:43
в мире
израиль
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
хамас
исламское государство
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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Масштабная наземная военная операция Израиля в секторе Газа была бы ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Это ошибка для Израиля, так как это не вписывается в стратегию защиты Израиля в долгосрочной перспективе и не соотносится с защитой гражданского населения, международного гуманитарного права и правил ведения войны", - заявил Макрон журналистам на полях своего визита в Каир. Его слова транслировал телеканал BFMTV. Макрон отметил при этом, что Франция не намерена отправлять своих солдат в сектор Газа. "Мы вовсе не планируем отправлять какое бы то ни было число французских военных в сектор Газа", - сказал он, отметив, однако, что "борьба с терроризмом не является задачей одной страны". Накануне Макрон, находившийся с визитом в Израиле, предложил "построить международную коалицию" в рамках существующей коалиции против ИГ (террористическая группировка "Исламское государство"*, для борьбы с ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231025/bayden-1905259500.html
https://ria.ru/20231025/operatsiya-1905226327.html
https://ria.ru/20231025/tsakhal-1905167958.html
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в мире, израиль, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, хамас, исламское государство, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, ХАМАС, Исламское государство, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Макрон: масштабная наземная операция Израиля в Газе была бы ошибкой

Макрон: масштабная наземная военная операция Израиля в Газе была бы ошибкой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 окт - РИА Новости. Масштабная наземная военная операция Израиля в секторе Газа была бы ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«
"Это ошибка для Израиля, так как это не вписывается в стратегию защиты Израиля в долгосрочной перспективе и не соотносится с защитой гражданского населения, международного гуманитарного права и правил ведения войны", - заявил Макрон журналистам на полях своего визита в Каир. Его слова транслировал телеканал BFMTV.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Байден рассказал о разговоре с Нетаньяху о военной операции в Газе
25 октября, 21:39
Макрон отметил при этом, что Франция не намерена отправлять своих солдат в сектор Газа.
«
"Мы вовсе не планируем отправлять какое бы то ни было число французских военных в сектор Газа", - сказал он, отметив, однако, что "борьба с терроризмом не является задачей одной страны".
Накануне Макрон, находившийся с визитом в Израиле, предложил "построить международную коалицию" в рамках существующей коалиции против ИГ (террористическая группировка "Исламское государство"*, для борьбы с ХАМАС.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: Израиль отложил наземную операцию, чтобы дать США время подготовиться
25 октября, 18:15
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В Израиле назвали сложности, стоящие перед ЦАХАЛ в операции против ХАМАС
25 октября, 15:11
 
В миреИзраильРоссияФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронХАМАСИсламское государствоООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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