https://ria.ru/20231025/operatsiya-1905226327.html

СМИ: Израиль отложил наземную операцию, чтобы дать США время подготовиться

СМИ: Израиль отложил наземную операцию, чтобы дать США время подготовиться - РИА Новости, 25.10.2023

СМИ: Израиль отложил наземную операцию, чтобы дать США время подготовиться

Израиль согласился отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы США смогли перебросить свои системы ПВО в регион, сообщила газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:15

2023-10-25T18:15

2023-10-25T18:40

в мире

сша

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Израиль согласился отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы США смогли перебросить свои системы ПВО в регион, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских и американских официальных лиц."Израиль согласился пока на запрос США, чтобы они доставили свои ПВО для защиты американских военных в регионе перед ожидаемым наземным вторжением в Газу", — говорится в материале издания.Ожидается, что США могут перебросить системы уже в конце этой недели.Газета, тем не менее, отметила, что Израиль также учитывает в планировании наземной операции усилия по доставке гуманитарной помощи в анклав и по освобождению заложников."Но угроза американским военным вызывает первостепенную озабоченность", — говорится в материале со ссылкой на американского чиновника.Ранее газета писала, что США развернут почти дюжину систем противовоздушной обороны в странах Ближнего Востока в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа, несколько комплексов разместят в том числе в Иордании, Ираке, Саудовской Аравии и Сирии. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Штаты развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231025/ogon-1905222944.html

https://ria.ru/20231025/khamas-1905224917.html

https://ria.ru/20231025/gaza-1905142045.html

сша

израиль

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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, ллойд остин, министерство обороны сша