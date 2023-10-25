СМИ: Израиль отложил наземную операцию, чтобы дать США время подготовиться
WSJ: Израиль отложит наземную операцию в Газе, чтобы США перевели ПВО в регион
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника на границе с сектором Газа
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Израиль согласился отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы США смогли перебросить свои системы ПВО в регион, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских и американских официальных лиц.
«
"Израиль согласился пока на запрос США, чтобы они доставили свои ПВО для защиты американских военных в регионе перед ожидаемым наземным вторжением в Газу", — говорится в материале издания.
Ожидается, что США могут перебросить системы уже в конце этой недели.
Газета, тем не менее, отметила, что Израиль также учитывает в планировании наземной операции усилия по доставке гуманитарной помощи в анклав и по освобождению заложников.
«
"Но угроза американским военным вызывает первостепенную озабоченность", — говорится в материале со ссылкой на американского чиновника.
Ранее газета писала, что США развернут почти дюжину систем противовоздушной обороны в странах Ближнего Востока в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа, несколько комплексов разместят в том числе в Иордании, Ираке, Саудовской Аравии и Сирии. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Штаты развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.