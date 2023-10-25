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СМИ: Израиль отложил наземную операцию, чтобы дать США время подготовиться - РИА Новости, 25.10.2023
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18:15 25.10.2023 (обновлено: 18:40 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/operatsiya-1905226327.html
СМИ: Израиль отложил наземную операцию, чтобы дать США время подготовиться
СМИ: Израиль отложил наземную операцию, чтобы дать США время подготовиться - РИА Новости, 25.10.2023
СМИ: Израиль отложил наземную операцию, чтобы дать США время подготовиться
Израиль согласился отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы США смогли перебросить свои системы ПВО в регион, сообщила газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:15
2023-10-25T18:40
в мире
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
ллойд остин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Израиль согласился отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы США смогли перебросить свои системы ПВО в регион, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских и американских официальных лиц.&quot;Израиль согласился пока на запрос США, чтобы они доставили свои ПВО для защиты американских военных в регионе перед ожидаемым наземным вторжением в Газу&quot;, — говорится в материале издания.Ожидается, что США могут перебросить системы уже в конце этой недели.Газета, тем не менее, отметила, что Израиль также учитывает в планировании наземной операции усилия по доставке гуманитарной помощи в анклав и по освобождению заложников.&quot;Но угроза американским военным вызывает первостепенную озабоченность&quot;, — говорится в материале со ссылкой на американского чиновника.Ранее газета писала, что США развернут почти дюжину систем противовоздушной обороны в странах Ближнего Востока в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа, несколько комплексов разместят в том числе в Иордании, Ираке, Саудовской Аравии и Сирии. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Штаты развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231025/ogon-1905222944.html
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сша
израиль
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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, Ллойд Остин, Министерство обороны США
СМИ: Израиль отложил наземную операцию, чтобы дать США время подготовиться

WSJ: Израиль отложит наземную операцию в Газе, чтобы США перевели ПВО в регион

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника на границе с сектором Газа
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Израиль согласился отложить наземную операцию в секторе Газа, чтобы США смогли перебросить свои системы ПВО в регион, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских и американских официальных лиц.
«

"Израиль согласился пока на запрос США, чтобы они доставили свои ПВО для защиты американских военных в регионе перед ожидаемым наземным вторжением в Газу", — говорится в материале издания.

Ожидается, что США могут перебросить системы уже в конце этой недели.
Газета, тем не менее, отметила, что Израиль также учитывает в планировании наземной операции усилия по доставке гуманитарной помощи в анклав и по освобождению заложников.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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25 октября, 17:59
«

"Но угроза американским военным вызывает первостепенную озабоченность", — говорится в материале со ссылкой на американского чиновника.

Ранее газета писала, что США развернут почти дюжину систем противовоздушной обороны в странах Ближнего Востока в преддверии наземной операции Израиля в секторе Газа, несколько комплексов разместят в том числе в Иордании, Ираке, Саудовской Аравии и Сирии. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Штаты развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов Patriot.
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25 октября, 18:06

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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СМИ: Нетаньяху хочет отложить наземную операцию в Газе
25 октября, 13:37
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреСШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний ВостокЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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