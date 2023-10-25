https://ria.ru/20231025/operatsiya-1905177636.html
СМИ: советники из США убеждают Израиль не начинать полномасштабную операцию
СМИ: советники из США убеждают Израиль не начинать полномасштабную операцию - РИА Новости, 25.10.2023
СМИ: советники из США убеждают Израиль не начинать полномасштабную операцию
Американские военные советники убеждают Израиль не начинать полномасштабную наземную операцию в Газе и не повторять опыт тяжелых городских боев времен иракской... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:39
2023-10-25T15:39
2023-10-25T15:40
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американские военные советники убеждают Израиль не начинать полномасштабную наземную операцию в Газе и не повторять опыт тяжелых городских боев времен иракской кампании, вместо этого предлагают ограничиться точными воздушными ударами и рейдами, сообщает телеканал CNN. Ранее начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что тактические и стратегические факторы оттягивают наземную операцию в секторе Газа, но это дает военным время подготовиться. "Американские военные чиновники пытаются увести Израиль от того типа жестоких городских боев, которые США вели против повстанцев в ходе иракской войны, чтобы израильтяне не увязли в кровавой битве за каждый отдельно взятый дом", - указывает телеканал со ссылкой на источники. По данным CNN, советники призывают извлечь уроки из "одной из самых кровавых" битв иракской кампании в Фаллудже в 2004 году. Они призывают использовать вместо полномасштабной наземной операции комбинацию высокоточных ударов и точечных операций спецназа. Американские советники также опираются на опыт взятия иракского города Мосул, который контролировала террористическая группировка "Исламское государство"*. Во многом взятие города стало возможным благодаря операциям спецназа. В Мосуле у боевики ИГ*, так же, как и у бойцов ХАМАС в секторе Газа, была в распоряжении сеть подземных туннелей, добавляет телеканал. Для помощи израильской армии в планировании операции администрация президента США Джо Байдена направила генерала корпуса морской пехоты Джеймса Глинна, который командовал американскими войсками при битве за иракский город Фаллуджа в 2004 году, добавляет телеканал. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара и Египта.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231025/operatsiya-1905153634.html
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в мире, израиль, сша, мосул, джо байден, хамас, исламское государство, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Мосул, Джо Байден, ХАМАС, Исламское государство, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: советники из США убеждают Израиль не начинать полномасштабную операцию
CNN: советники из США убеждают Израиль не начинать полномасштабную операцию
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Американские военные советники убеждают Израиль не начинать полномасштабную наземную операцию в Газе и не повторять опыт тяжелых городских боев времен иракской кампании, вместо этого предлагают ограничиться точными воздушными ударами и рейдами, сообщает телеканал CNN
.
Ранее начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Герци Халеви заявил, что тактические и стратегические факторы оттягивают наземную операцию в секторе Газа, но это дает военным время подготовиться.
США опасаются, что быстрое начало операции в Газе обернется тысячами жертв
«
"Американские военные чиновники пытаются увести Израиль от того типа жестоких городских боев, которые США вели против повстанцев в ходе иракской войны, чтобы израильтяне не увязли в кровавой битве за каждый отдельно взятый дом", - указывает телеканал со ссылкой на источники.
По данным CNN, советники призывают извлечь уроки из "одной из самых кровавых" битв иракской кампании в Фаллудже в 2004 году. Они призывают использовать вместо полномасштабной наземной операции комбинацию высокоточных ударов и точечных операций спецназа.
Американские советники также опираются на опыт взятия иракского города Мосул
, который контролировала террористическая группировка "Исламское государство
"*. Во многом взятие города стало возможным благодаря операциям спецназа. В Мосуле у боевики ИГ*, так же, как и у бойцов ХАМАС
в секторе Газа, была в распоряжении сеть подземных туннелей, добавляет телеканал.
Для помощи израильской армии в планировании операции администрация президента США Джо Байдена
направила генерала корпуса морской пехоты Джеймса Глинна, который командовал американскими войсками при битве за иракский город Фаллуджа в 2004 году, добавляет телеканал.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара
и Египта
.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
В Израиле назвали сложности, стоящие перед ЦАХАЛ в операции против ХАМАС