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США опасаются, что быстрое начало операции в Газе обернется тысячами жертв - РИА Новости, 25.10.2023
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14:22 25.10.2023 (обновлено: 14:23 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/operatsiya-1905153634.html
США опасаются, что быстрое начало операции в Газе обернется тысячами жертв
США опасаются, что быстрое начало операции в Газе обернется тысячами жертв - РИА Новости, 25.10.2023
США опасаются, что быстрое начало операции в Газе обернется тысячами жертв
Президент США Джо Байден опасается, что быстрое начало операции Израиля в секторе Газа приведет к боям, которые унесут жизни десятков тысяч людей, но не... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:22
2023-10-25T14:23
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден опасается, что быстрое начало операции Израиля в секторе Газа приведет к боям, которые унесут жизни десятков тысяч людей, но не уничтожат палестинское движение ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. "Он (Байден) опасается, что быстрое, импульсивное нападение на Газу приведет Израиль к длительной кровавой уличной битве, из-за которой могут быть убиты десятки тысяч людей, но при этом ХАМАС не будет уничтожен", - говорится в сообщении портала. По мнению Axios, подобная операция также может подтолкнуть ливанское движение "Хезболлах" и другие группировки вступить в конфликт, из-за чего могут пострадать находящиеся в регионе американские военные. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231025/gaza-1905142045.html
https://ria.ru/20231025/gaza-1905115689.html
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в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, джо байден, хамас, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США опасаются, что быстрое начало операции в Газе обернется тысячами жертв

Axios: США боятся, что быстрое начало операции в Газе обернется тысячами жертв

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден опасается, что быстрое начало операции Израиля в секторе Газа приведет к боям, которые унесут жизни десятков тысяч людей, но не уничтожат палестинское движение ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
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"Он (Байден) опасается, что быстрое, импульсивное нападение на Газу приведет Израиль к длительной кровавой уличной битве, из-за которой могут быть убиты десятки тысяч людей, но при этом ХАМАС не будет уничтожен", - говорится в сообщении портала.
Израильские военнослужащие недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: Нетаньяху хочет отложить наземную операцию в Газе
25 октября, 13:37
По мнению Axios, подобная операция также может подтолкнуть ливанское движение "Хезболлах" и другие группировки вступить в конфликт, из-за чего могут пострадать находящиеся в регионе американские военные.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
МИД Турции назвал возможную наземную операцию Израиля в Газе ошибкой
25 октября, 11:59
 
В миреИзраильРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденХАМАСООНХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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