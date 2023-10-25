https://ria.ru/20231025/oms-1905173726.html

Более 38 миллиардов рублей составят доходы фонда ОМС Оренбуржья в 2024 году

Более 38 миллиардов рублей составят доходы фонда ОМС Оренбуржья в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2023

Более 38 миллиардов рублей составят доходы фонда ОМС Оренбуржья в 2024 году

Правительство Оренбургской области 24 октября приняло постановление о проекте бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:32

2023-10-25T15:32

2023-10-25T15:32

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

омс

доходы

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство Оренбургской области 24 октября приняло постановление о проекте бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие три года, в 2024 году доходы составят 38,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Общая сумма доходов Территориального фонда ОМС в 2024 году по сравнению с текущим увеличится на четыре миллиарда рублей, или на 11%. Это связано с увеличением размера субвенций Федерального фонда ОМС, поступающих в регион. Рост позволит увеличить расходы на все виды помощи – амбулаторно-поликлиническую, диспансеризацию и проведение профилактических медицинских осмотров. "Все эти меры сделают медицинские услуги более доступными. Это касается как качественной первичной диагностики, так и оказания медицинской помощи. Также увеличение отразится на заработной плате в системе здравоохранения", – отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что впервые будут выделены отдельные нормативы объема и стоимости диспансерного наблюдения пациентов с болезнями системы кровообращения, онкозаболеваниями и сахарным диабетом. На эти цели будет направлено более одного миллиарда рублей. Кроме того, в Оренбуржье увеличатся расходы на лечение в круглосуточном стационаре и составят 15,8 миллиарда рублей, в дневном стационаре – 4,5 миллиарда рублей. На службу скорой медицинской помощи будет направлено 2,3 миллиарда рублей. Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы будет внесен на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания области.

https://ria.ru/20230911/meditsina-1895587798.html

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оренбургская область, денис паслер, омс, доходы