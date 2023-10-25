https://ria.ru/20231025/ogon-1905222944.html

Сунак выступил против полного прекращения огня на Ближнем Востоке

Сунак выступил против полного прекращения огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.10.2023

Сунак выступил против полного прекращения огня на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поддерживает установление краткосрочных гуманитарных пауз на Ближнем Востоке для доставки гуманитарной помощи в сектор РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:59

2023-10-25T17:59

2023-10-25T18:00

в мире

израиль

россия

ближний восток

владимир путин

антониу гутерреш

риши сунак

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328106_614:0:2456:1036_1920x0_80_0_0_ec84fb133b67b0ed6baf1d040e33694b.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поддерживает установление краткосрочных гуманитарных пауз на Ближнем Востоке для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, однако выступает против полного прекращения огня, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя Сунака. "Полное прекращение огня только сыграет на руку ХАМАС. Гуманитарные паузы – временные, ограниченные по масштабу – могут быть оперативным инструментом, и, очевидно, это то, что мы могли бы рассмотреть и что мы обсуждаем", - приводит телеканал слова представителя Даунинг-стрит. Выступая в парламенте, Сунак также заявил, что для доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников необходимо создать "более безопасную среду", которая предполагает "определённые паузы в отличие от прекращения огня". Представитель британского премьера также отметил, что правительство "не согласно" с заявлениями генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что эскалация палестино-израильского конфликта не произошла на ровном месте. Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом он заявил, что "важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме". Как напомнил Гутерреш, палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231025/sovbez-1905167344.html

https://ria.ru/20231025/malayziya-1905164806.html

https://ria.ru/20231025/izrail-1905072740.html

израиль

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, ближний восток, владимир путин, антониу гутерреш, риши сунак, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году