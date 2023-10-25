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США заявили о начале обучения летчиков ВСУ основам пилотирования F-16 - РИА Новости, 25.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/obuchenie-1905243755.html
США заявили о начале обучения летчиков ВСУ основам пилотирования F-16
США заявили о начале обучения летчиков ВСУ основам пилотирования F-16 - РИА Новости, 25.10.2023
США заявили о начале обучения летчиков ВСУ основам пилотирования F-16
Небольшое число украинских летчиков начали обучение основам пилотирования F-16 на базе в американском штате Аризона, сообщил представитель ВВС США. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:38
2023-10-25T19:38
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дмитрий песков
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Небольшое число украинских летчиков начали обучение основам пилотирования F-16 на базе в американском штате Аризона, сообщил представитель ВВС США. "162-е крыло ВВС нацгвардии Аризоны начало обучать небольшое число украинских летчиков на этой неделе основам F-16. Учебная программа будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев", - сообщил РИА Новости представитель ВВС. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231019/f-16-1903848796.html
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россия, украина, киев, дмитрий песков, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, F-16
США заявили о начале обучения летчиков ВСУ основам пилотирования F-16

ВВС США: небольшое число летчиков ВСУ начали обучение основам пилотирования F-16

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Небольшое число украинских летчиков начали обучение основам пилотирования F-16 на базе в американском штате Аризона, сообщил представитель ВВС США.
«
"162-е крыло ВВС нацгвардии Аризоны начало обучать небольшое число украинских летчиков на этой неделе основам F-16. Учебная программа будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев", - сообщил РИА Новости представитель ВВС.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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19 октября, 14:28
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Украинский пленный рассказал об обучении инструкторами США
21 октября, 09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОF-16
 
 
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