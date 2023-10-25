https://ria.ru/20231025/obuchenie-1905243755.html

США заявили о начале обучения летчиков ВСУ основам пилотирования F-16

США заявили о начале обучения летчиков ВСУ основам пилотирования F-16 - РИА Новости, 25.10.2023

США заявили о начале обучения летчиков ВСУ основам пилотирования F-16

Небольшое число украинских летчиков начали обучение основам пилотирования F-16 на базе в американском штате Аризона, сообщил представитель ВВС США. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:38

2023-10-25T19:38

2023-10-25T19:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

дмитрий песков

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Небольшое число украинских летчиков начали обучение основам пилотирования F-16 на базе в американском штате Аризона, сообщил представитель ВВС США. "162-е крыло ВВС нацгвардии Аризоны начало обучать небольшое число украинских летчиков на этой неделе основам F-16. Учебная программа будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев", - сообщил РИА Новости представитель ВВС. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231019/f-16-1903848796.html

https://ria.ru/20231021/obuchenie-1904300159.html

россия

украина

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россия, украина, киев, дмитрий песков, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, f-16