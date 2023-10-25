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В МИД не фиксировали дополнительных идей от США по обмену заключенными - РИА Новости, 25.10.2023
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09:49 25.10.2023 (обновлено: 10:33 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/obmen-1905082835.html
В МИД не фиксировали дополнительных идей от США по обмену заключенными
В МИД не фиксировали дополнительных идей от США по обмену заключенными - РИА Новости, 25.10.2023
В МИД не фиксировали дополнительных идей от США по обмену заключенными
Российский МИД не фиксировал по своим каналам никаких дополнительных идей от США по обмену заключёнными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:49
2023-10-25T10:33
сша
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сергей рябков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российский МИД не фиксировал по своим каналам никаких дополнительных идей от США по обмену заключёнными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление госдепа, сделанное накануне.Ранее госдепартамент США заявил РИА Новости, что Штаты сделали России "серьезное предложение" об освобождении американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж."Вопросы обмена заключенными, а точнее, вопросы освобождения росграждан, которые в подавляющем большинстве случаев получили огромные сроки по неправосудным вердиктам и неправомерным обвинениям, обсуждаются по линии спецслужб. МИД не фиксировал по своим каналам в последнее время никаких дополнительных идей или предложений от американской стороны на этот счет", - сказал он журналистам."Если они поступят, они будут препровождены тем, кто у нас занимается по распределению обязанностей данным вопросом, и эти предложения будут рассматриваться. На данный момент никаких новостей или никаких изменений в ситуации в этой области нет", - подчеркнул дипломат.Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, отбывавшего девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на Виктора Бута.
https://ria.ru/20231013/bezopasnost-1902626504.html
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сша, россия, сергей рябков, в мире
США, Россия, Сергей Рябков, В мире
В МИД не фиксировали дополнительных идей от США по обмену заключенными

Рябков: МИД не фиксировал никаких новых идей от США по обмену заключенными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российский МИД не фиксировал по своим каналам никаких дополнительных идей от США по обмену заключёнными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявление госдепа, сделанное накануне.
Ранее госдепартамент США заявил РИА Новости, что Штаты сделали России "серьезное предложение" об освобождении американца Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж.
"Вопросы обмена заключенными, а точнее, вопросы освобождения росграждан, которые в подавляющем большинстве случаев получили огромные сроки по неправосудным вердиктам и неправомерным обвинениям, обсуждаются по линии спецслужб. МИД не фиксировал по своим каналам в последнее время никаких дополнительных идей или предложений от американской стороны на этот счет", - сказал он журналистам.
"Если они поступят, они будут препровождены тем, кто у нас занимается по распределению обязанностей данным вопросом, и эти предложения будут рассматриваться. На данный момент никаких новостей или никаких изменений в ситуации в этой области нет", - подчеркнул дипломат.
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Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
В 2022 году Россия и США впервые за 12 лет дважды обменялись заключенными. В конце апреля в Россию вернулся задержанный в 2010 году в Либерии и позже экстрадированный в США летчик Константин Ярошенко, которого обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, отбывавшего девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на Виктора Бута.
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