https://ria.ru/20231025/nauka-1904902286.html

Систему оценки качества воды смартфоном создали в России

Систему оценки качества воды смартфоном создали в России - РИА Новости, 25.10.2023

Систему оценки качества воды смартфоном создали в России

Ученые СГУ создали тест-систему для определения концентрации фенолов в воде с помощью нетканого материала и смартфона или портативного сканера. Она позволяет... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T07:00

2023-10-25T07:00

2023-10-25T07:00

наука

наука

россия

университетская наука

навигатор абитуриента

экология в россии

вода

смартфон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904896057_295:486:3072:2048_1920x0_80_0_0_23ae9d2dd6d56ee7d1027bb89158b49f.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Ученые СГУ создали тест-систему для определения концентрации фенолов в воде с помощью нетканого материала и смартфона или портативного сканера. Она позволяет быстро и экономично обнаруживать фенолы на уровне долей предельно допустимых концентраций (ПДК). Результаты работы были представлены на IV Всероссийской конференции по аналитической спектроскопии.В промышленных выбросах особенно часто встречаются фенолы – высокоопасные для человека вещества, которые могут нарушать функции нервной системы, раздражать слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, а также вызывать химические ожоги.Фенолы, выбрасываемые в атмосферу, оседают в воде и в почве, поэтому их содержание строго контролируется государственным законодательством и отслеживается надзорными органами. Сегодня их концентрацию в природных объектах определяют в лабораториях. Этот продолжительный и затратный метод требует большого количества химических реагентов и включает в себя длительную транспортировку проб, их консервирование и последующий анализ.Ученые Саратовского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского разработали переносную тест-систему на основе нановолокон полиамида-6, которая позволяет определять концентрацию фенолов в водах в полевых условиях в течение получаса. Чувствительность разработанного средства соответствует ПДК фенолов в водах."Для определения содержания фенолов с использованием нашей системы не требуются дополнительные приборы для регистрации сигнала, достаточно только визуальной оценки", – рассказал профессор кафедры аналитической химии и химической экологии Сергей Доронин.По его словам, нетканый материал из нановолокон в тест-системе содержит красители, избирательно реагирующие с фенолами, и меняет окраску в зависимости от их концентрации. Интенсивность окраски сорбента можно оценить на глаз простым сравнением с приготовленной шкалой. Для этого можно использовать камеру смартфона или сканер."За счет использования специальных реагентов не только достигается визуальный эффект, но и повышается до 95% извлечение таких форм в нейтральной и слабокислой водной среде. Это происходит за счет увеличения их гидрофобности, что необходимо именно для количественной оценки содержания фенолов", – пояснил ученый.В будущем ученые СГУ предполагают увеличить число чувствительных к фенолу реагентов, способных извлекать его из воды в виде окрашенных органических производных.

https://ria.ru/20230619/nauka-1878627466.html

https://ria.ru/20230213/nauka-1851223094.html

https://ria.ru/20230517/nauka-1872241209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, россия, университетская наука, навигатор абитуриента, экология в россии, вода, смартфон, химия, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратовский государственный университет