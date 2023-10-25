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Систему оценки качества воды смартфоном создали в России - РИА Новости, 25.10.2023
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Наука
 
07:00 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/nauka-1904902286.html
Систему оценки качества воды смартфоном создали в России
Систему оценки качества воды смартфоном создали в России - РИА Новости, 25.10.2023
Систему оценки качества воды смартфоном создали в России
Ученые СГУ создали тест-систему для определения концентрации фенолов в воде с помощью нетканого материала и смартфона или портативного сканера. Она позволяет... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T07:00
2023-10-25T07:00
наука
наука
россия
университетская наука
навигатор абитуриента
экология в россии
вода
смартфон
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Ученые СГУ создали тест-систему для определения концентрации фенолов в воде с помощью нетканого материала и смартфона или портативного сканера. Она позволяет быстро и экономично обнаруживать фенолы на уровне долей предельно допустимых концентраций (ПДК). Результаты работы были представлены на IV Всероссийской конференции по аналитической спектроскопии.В промышленных выбросах особенно часто встречаются фенолы – высокоопасные для человека вещества, которые могут нарушать функции нервной системы, раздражать слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, а также вызывать химические ожоги.Фенолы, выбрасываемые в атмосферу, оседают в воде и в почве, поэтому их содержание строго контролируется государственным законодательством и отслеживается надзорными органами. Сегодня их концентрацию в природных объектах определяют в лабораториях. Этот продолжительный и затратный метод требует большого количества химических реагентов и включает в себя длительную транспортировку проб, их консервирование и последующий анализ.Ученые Саратовского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского разработали переносную тест-систему на основе нановолокон полиамида-6, которая позволяет определять концентрацию фенолов в водах в полевых условиях в течение получаса. Чувствительность разработанного средства соответствует ПДК фенолов в водах."Для определения содержания фенолов с использованием нашей системы не требуются дополнительные приборы для регистрации сигнала, достаточно только визуальной оценки", – рассказал профессор кафедры аналитической химии и химической экологии Сергей Доронин.По его словам, нетканый материал из нановолокон в тест-системе содержит красители, избирательно реагирующие с фенолами, и меняет окраску в зависимости от их концентрации. Интенсивность окраски сорбента можно оценить на глаз простым сравнением с приготовленной шкалой. Для этого можно использовать камеру смартфона или сканер."За счет использования специальных реагентов не только достигается визуальный эффект, но и повышается до 95% извлечение таких форм в нейтральной и слабокислой водной среде. Это происходит за счет увеличения их гидрофобности, что необходимо именно для количественной оценки содержания фенолов", – пояснил ученый.В будущем ученые СГУ предполагают увеличить число чувствительных к фенолу реагентов, способных извлекать его из воды в виде окрашенных органических производных.
https://ria.ru/20230619/nauka-1878627466.html
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РИА Новости
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наука, россия, университетская наука, навигатор абитуриента, экология в россии, вода, смартфон, химия, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратовский государственный университет
Наука, Наука, Россия, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Экология в России, Вода, смартфон, Химия, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Саратовский государственный университет

Систему оценки качества воды смартфоном создали в России

© iStock.com / kirisa99Вода
Вода - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© iStock.com / kirisa99
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Ученые СГУ создали тест-систему для определения концентрации фенолов в воде с помощью нетканого материала и смартфона или портативного сканера. Она позволяет быстро и экономично обнаруживать фенолы на уровне долей предельно допустимых концентраций (ПДК). Результаты работы были представлены на IV Всероссийской конференции по аналитической спектроскопии.
В промышленных выбросах особенно часто встречаются фенолы – высокоопасные для человека вещества, которые могут нарушать функции нервной системы, раздражать слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, а также вызывать химические ожоги.
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Фенолы, выбрасываемые в атмосферу, оседают в воде и в почве, поэтому их содержание строго контролируется государственным законодательством и отслеживается надзорными органами. Сегодня их концентрацию в природных объектах определяют в лабораториях. Этот продолжительный и затратный метод требует большого количества химических реагентов и включает в себя длительную транспортировку проб, их консервирование и последующий анализ.
Ученые Саратовского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского разработали переносную тест-систему на основе нановолокон полиамида-6, которая позволяет определять концентрацию фенолов в водах в полевых условиях в течение получаса. Чувствительность разработанного средства соответствует ПДК фенолов в водах.
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"Для определения содержания фенолов с использованием нашей системы не требуются дополнительные приборы для регистрации сигнала, достаточно только визуальной оценки", – рассказал профессор кафедры аналитической химии и химической экологии Сергей Доронин.
По его словам, нетканый материал из нановолокон в тест-системе содержит красители, избирательно реагирующие с фенолами, и меняет окраску в зависимости от их концентрации. Интенсивность окраски сорбента можно оценить на глаз простым сравнением с приготовленной шкалой. Для этого можно использовать камеру смартфона или сканер.
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"За счет использования специальных реагентов не только достигается визуальный эффект, но и повышается до 95% извлечение таких форм в нейтральной и слабокислой водной среде. Это происходит за счет увеличения их гидрофобности, что необходимо именно для количественной оценки содержания фенолов", – пояснил ученый.
В будущем ученые СГУ предполагают увеличить число чувствительных к фенолу реагентов, способных извлекать его из воды в виде окрашенных органических производных.
 
НаукаНаукаРоссияУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаЭкология в РоссииВодасмартфонХимияСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоСаратовский государственный университет
 
 
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