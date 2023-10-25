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Российские ученые создали чип для управления ростом наночастиц - РИА Новости, 25.10.2023
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Наука
 
09:00 25.10.2023 (обновлено: 09:15 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/nauka-1904882708.html
Российские ученые создали чип для управления ростом наночастиц
Российские ученые создали чип для управления ростом наночастиц - РИА Новости, 25.10.2023
Российские ученые создали чип для управления ростом наночастиц
Отечественный чип, с помощью которого можно в реальном времени следить за образованием наночастиц палладия и других платиновых металлов, представили ученые ЮФУ. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:00
2023-10-25T09:15
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
южный федеральный университет
палладий
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Отечественный чип, с помощью которого можно в реальном времени следить за образованием наночастиц палладия и других платиновых металлов, представили ученые ЮФУ. По их словам, разработка позволит управлять процессом формирования частиц и создавать востребованные в промышленности материалы с заданными характеристиками. Результаты представлены в The Journal of Physical Chemistry C.Наночастицы металлов платиновой группы используются в катализаторах в водородной энергетике, нефтепереработке и в химической промышленности при производстве ценных соединений. Основная трудность при создании таких частиц заключается в том, что используемые технологии не позволяют задавать им необходимые физические параметры. А в зависимости от размера частиц у материалов на их основе могут быть различные свойства (оптические, электрические, механические), рассказали в Южном федеральном университете (ЮФУ).Решением этой проблемы может стать созданный в университете микрочип для синтеза наночастиц палладия. Разработка позволяет задавать им нужные характеристики непосредственно в процессе синтеза, отметил инженер-исследователь исследовательской лаборатории "Микрофлюидные технологии для ускоренного синтеза материалов" Сергей Чапек.&quot;С помощью 3D печати мы разработали конструкцию чипа, в котором проводится реакция получения наночастиц палладия и одновременно измеряются спектры рентгеновского поглощения с помощью синхротронного излучения. Это позволяет в режиме реального времени следить за ходом реакции и на лету изменять особенности синтеза&quot;, – добавил Чапек.Он обратил внимание, что используемое специалистами излучение синхротрона значительно мощнее, чем рентгеновские трубки в лабораторных приборах. Благодаря этому открывается возможность изучения соединений металлов, которые при других условиях изучать в реальном времени нельзя.Также специалист подчеркнул, что предложенная система на основе чипа может создавать наночастицы из других металлов платиновой группы – родия и рутения, которые нужны, например, для получения спиртов."Анализ процессов внутри микрочипа в режиме реального времени позволяет быстро и экономично оптимизировать параметры процесса. Например, можно достичь желаемого размера, формы и состава наночастиц в коллоидных системах с помощью варьирования их параметров при синтезе", – пояснил заместитель директора Международного исследовательского института интеллектуальных материалов Гуда Александр Александрович.Исследователь добавил, что научный коллектив разрабатывает управляемую искусственным интеллектом станцию для ускоренной разработки новых перспективных материалов и их диагностики. В частности, речь идет о дальнейших экспериментах со свойствами металлов платиновой группы.ЮФУ является участником программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" и национального проекта "Наука и университеты".Данная разработка отвечает целям проекта ЮФУ "Технологии полного цикла для экспресс-разработки функциональных материалов низкоуглеродной экономики под управлением искусственного интеллекта" программы развития "Приоритет-2030" (нацпроект "Наука и университеты").
https://ria.ru/20230906/nauka-1894276372.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, южный федеральный университет, палладий
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Южный федеральный университет, палладий

Российские ученые создали чип для управления ростом наночастиц

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПлатиновые слитки. Архивное фото
Платиновые слитки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Отечественный чип, с помощью которого можно в реальном времени следить за образованием наночастиц палладия и других платиновых металлов, представили ученые ЮФУ. По их словам, разработка позволит управлять процессом формирования частиц и создавать востребованные в промышленности материалы с заданными характеристиками. Результаты представлены в The Journal of Physical Chemistry C.
Наночастицы металлов платиновой группы используются в катализаторах в водородной энергетике, нефтепереработке и в химической промышленности при производстве ценных соединений. Основная трудность при создании таких частиц заключается в том, что используемые технологии не позволяют задавать им необходимые физические параметры. А в зависимости от размера частиц у материалов на их основе могут быть различные свойства (оптические, электрические, механические), рассказали в Южном федеральном университете (ЮФУ).
Решением этой проблемы может стать созданный в университете микрочип для синтеза наночастиц палладия. Разработка позволяет задавать им нужные характеристики непосредственно в процессе синтеза, отметил инженер-исследователь исследовательской лаборатории "Микрофлюидные технологии для ускоренного синтеза материалов" Сергей Чапек.
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"С помощью 3D печати мы разработали конструкцию чипа, в котором проводится реакция получения наночастиц палладия и одновременно измеряются спектры рентгеновского поглощения с помощью синхротронного излучения. Это позволяет в режиме реального времени следить за ходом реакции и на лету изменять особенности синтеза", – добавил Чапек.

Он обратил внимание, что используемое специалистами излучение синхротрона значительно мощнее, чем рентгеновские трубки в лабораторных приборах. Благодаря этому открывается возможность изучения соединений металлов, которые при других условиях изучать в реальном времени нельзя.
Также специалист подчеркнул, что предложенная система на основе чипа может создавать наночастицы из других металлов платиновой группы – родия и рутения, которые нужны, например, для получения спиртов.
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"Анализ процессов внутри микрочипа в режиме реального времени позволяет быстро и экономично оптимизировать параметры процесса. Например, можно достичь желаемого размера, формы и состава наночастиц в коллоидных системах с помощью варьирования их параметров при синтезе", – пояснил заместитель директора Международного исследовательского института интеллектуальных материалов Гуда Александр Александрович.
Исследователь добавил, что научный коллектив разрабатывает управляемую искусственным интеллектом станцию для ускоренной разработки новых перспективных материалов и их диагностики. В частности, речь идет о дальнейших экспериментах со свойствами металлов платиновой группы.
ЮФУ является участником программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" и национального проекта "Наука и университеты".
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Данная разработка отвечает целям проекта ЮФУ "Технологии полного цикла для экспресс-разработки функциональных материалов низкоуглеродной экономики под управлением искусственного интеллекта" программы развития "Приоритет-2030" (нацпроект "Наука и университеты").
 
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