Российские ученые создали чип для управления ростом наночастиц

Отечественный чип, с помощью которого можно в реальном времени следить за образованием наночастиц палладия и других платиновых металлов, представили ученые ЮФУ . По их словам, разработка позволит управлять процессом формирования частиц и создавать востребованные в промышленности материалы с заданными характеристиками. Результаты представлены в The Journal of Physical Chemistry C