https://ria.ru/20231025/nauka-1904882708.html

Российские ученые создали чип для управления ростом наночастиц

Российские ученые создали чип для управления ростом наночастиц - РИА Новости, 25.10.2023

Российские ученые создали чип для управления ростом наночастиц

Отечественный чип, с помощью которого можно в реальном времени следить за образованием наночастиц палладия и других платиновых металлов, представили ученые ЮФУ. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T09:00

2023-10-25T09:00

2023-10-25T09:15

наука

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Отечественный чип, с помощью которого можно в реальном времени следить за образованием наночастиц палладия и других платиновых металлов, представили ученые ЮФУ. По их словам, разработка позволит управлять процессом формирования частиц и создавать востребованные в промышленности материалы с заданными характеристиками. Результаты представлены в The Journal of Physical Chemistry C.Наночастицы металлов платиновой группы используются в катализаторах в водородной энергетике, нефтепереработке и в химической промышленности при производстве ценных соединений. Основная трудность при создании таких частиц заключается в том, что используемые технологии не позволяют задавать им необходимые физические параметры. А в зависимости от размера частиц у материалов на их основе могут быть различные свойства (оптические, электрические, механические), рассказали в Южном федеральном университете (ЮФУ).Решением этой проблемы может стать созданный в университете микрочип для синтеза наночастиц палладия. Разработка позволяет задавать им нужные характеристики непосредственно в процессе синтеза, отметил инженер-исследователь исследовательской лаборатории "Микрофлюидные технологии для ускоренного синтеза материалов" Сергей Чапек."С помощью 3D печати мы разработали конструкцию чипа, в котором проводится реакция получения наночастиц палладия и одновременно измеряются спектры рентгеновского поглощения с помощью синхротронного излучения. Это позволяет в режиме реального времени следить за ходом реакции и на лету изменять особенности синтеза", – добавил Чапек.Он обратил внимание, что используемое специалистами излучение синхротрона значительно мощнее, чем рентгеновские трубки в лабораторных приборах. Благодаря этому открывается возможность изучения соединений металлов, которые при других условиях изучать в реальном времени нельзя.Также специалист подчеркнул, что предложенная система на основе чипа может создавать наночастицы из других металлов платиновой группы – родия и рутения, которые нужны, например, для получения спиртов."Анализ процессов внутри микрочипа в режиме реального времени позволяет быстро и экономично оптимизировать параметры процесса. Например, можно достичь желаемого размера, формы и состава наночастиц в коллоидных системах с помощью варьирования их параметров при синтезе", – пояснил заместитель директора Международного исследовательского института интеллектуальных материалов Гуда Александр Александрович.Исследователь добавил, что научный коллектив разрабатывает управляемую искусственным интеллектом станцию для ускоренной разработки новых перспективных материалов и их диагностики. В частности, речь идет о дальнейших экспериментах со свойствами металлов платиновой группы.ЮФУ является участником программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" и национального проекта "Наука и университеты".Данная разработка отвечает целям проекта ЮФУ "Технологии полного цикла для экспресс-разработки функциональных материалов низкоуглеродной экономики под управлением искусственного интеллекта" программы развития "Приоритет-2030" (нацпроект "Наука и университеты").

https://ria.ru/20230906/nauka-1894276372.html

https://ria.ru/20230606/palladaty-1876218197.html

https://ria.ru/20230824/nauka-1891774319.html

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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, южный федеральный университет, палладий