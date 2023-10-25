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СМИ: НАТО получила удар в неожиданном регионе - РИА Новости, 25.10.2023
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15:55 25.10.2023 (обновлено: 16:08 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/nato-1905182732.html
СМИ: НАТО получила удар в неожиданном регионе
СМИ: НАТО получила удар в неожиданном регионе - РИА Новости, 25.10.2023
СМИ: НАТО получила удар в неожиданном регионе
Военные базы НАТО в Арктике проваливаются под землю из-за таяния почвы, заявила канадский профессор Анесса Кимбалл в интервью чешскому порталу iROZHLAS. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:55
2023-10-25T16:08
политика
арктика
россия
китай
нато
швеция
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Военные базы НАТО в Арктике проваливаются под землю из-за таяния почвы, заявила канадский профессор Анесса Кимбалл в интервью чешскому порталу iROZHLAS."Еще одна проблема — зыбкость почвы в Заполярье. Вечная мерзлота тает. Как НАТО будет обеспечивать коллективную безопасность, если почва тает и если военные объекты, которые на ней стоят, проваливаются? А это уже происходит. Наши ученые уже выявили места, где 20 лет назад земля оставалась замерзшей на несколько метров в глубину, а теперь там льда всего на несколько сантиметров", — рассказала эксперт.По ее словам, некоторые базы, расположенные на побережье, также будут уходить под воду, если льды в Арктике продолжат таять. Глобальное потепление также откроет новые торговые пути и активизирует добычу полезных ископаемых великими державами в этом регионе, спрогнозировала Кимбалл."По мере того как открывается доступ к полярным областям, становится все легче добывать там ресурсы. Есть много предположений относительно размеров арктических богатств, к которым Россия и Китай хотели бы получить доступ", — заявила профессор.По мнению Кимбалл, чтобы в изменяющихся условиях "обеспечить безопасность" Североатлантического альянса, его нужно расширить за счет Финляндии и Швеции. У этих стран есть территории на Крайнем Севере, а также ледоколы и другое оборудование. Они смогут внести свою лепту в мониторинг Арктики, считает аналитик.В России не раз подчеркивали, что Североатлантический альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия блока не принесет большей безопасности Европе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231023/shvetsiya-1904743736.html
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политика, арктика, россия, китай, нато, швеция, финляндия
Политика, Арктика, Россия, Китай, НАТО, Швеция, Финляндия
СМИ: НАТО получила удар в неожиданном регионе

iROZHLAS: военные базы НАТО в Арктике проваливаются под землю из-за таяния почвы

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Военные базы НАТО в Арктике проваливаются под землю из-за таяния почвы, заявила канадский профессор Анесса Кимбалл в интервью чешскому порталу iROZHLAS.
«
"Еще одна проблема — зыбкость почвы в Заполярье. Вечная мерзлота тает. Как НАТО будет обеспечивать коллективную безопасность, если почва тает и если военные объекты, которые на ней стоят, проваливаются? А это уже происходит. Наши ученые уже выявили места, где 20 лет назад земля оставалась замерзшей на несколько метров в глубину, а теперь там льда всего на несколько сантиметров", — рассказала эксперт.
По ее словам, некоторые базы, расположенные на побережье, также будут уходить под воду, если льды в Арктике продолжат таять. Глобальное потепление также откроет новые торговые пути и активизирует добычу полезных ископаемых великими державами в этом регионе, спрогнозировала Кимбалл.
"По мере того как открывается доступ к полярным областям, становится все легче добывать там ресурсы. Есть много предположений относительно размеров арктических богатств, к которым Россия и Китай хотели бы получить доступ", — заявила профессор.
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По мнению Кимбалл, чтобы в изменяющихся условиях "обеспечить безопасность" Североатлантического альянса, его нужно расширить за счет Финляндии и Швеции. У этих стран есть территории на Крайнем Севере, а также ледоколы и другое оборудование. Они смогут внести свою лепту в мониторинг Арктики, считает аналитик.
В России не раз подчеркивали, что Североатлантический альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия блока не принесет большей безопасности Европе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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