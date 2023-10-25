https://ria.ru/20231025/nato-1905182732.html

СМИ: НАТО получила удар в неожиданном регионе

СМИ: НАТО получила удар в неожиданном регионе - РИА Новости, 25.10.2023

СМИ: НАТО получила удар в неожиданном регионе

Военные базы НАТО в Арктике проваливаются под землю из-за таяния почвы, заявила канадский профессор Анесса Кимбалл в интервью чешскому порталу iROZHLAS. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:55

2023-10-25T15:55

2023-10-25T16:08

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Военные базы НАТО в Арктике проваливаются под землю из-за таяния почвы, заявила канадский профессор Анесса Кимбалл в интервью чешскому порталу iROZHLAS."Еще одна проблема — зыбкость почвы в Заполярье. Вечная мерзлота тает. Как НАТО будет обеспечивать коллективную безопасность, если почва тает и если военные объекты, которые на ней стоят, проваливаются? А это уже происходит. Наши ученые уже выявили места, где 20 лет назад земля оставалась замерзшей на несколько метров в глубину, а теперь там льда всего на несколько сантиметров", — рассказала эксперт.По ее словам, некоторые базы, расположенные на побережье, также будут уходить под воду, если льды в Арктике продолжат таять. Глобальное потепление также откроет новые торговые пути и активизирует добычу полезных ископаемых великими державами в этом регионе, спрогнозировала Кимбалл."По мере того как открывается доступ к полярным областям, становится все легче добывать там ресурсы. Есть много предположений относительно размеров арктических богатств, к которым Россия и Китай хотели бы получить доступ", — заявила профессор.По мнению Кимбалл, чтобы в изменяющихся условиях "обеспечить безопасность" Североатлантического альянса, его нужно расширить за счет Финляндии и Швеции. У этих стран есть территории на Крайнем Севере, а также ледоколы и другое оборудование. Они смогут внести свою лепту в мониторинг Арктики, считает аналитик.В России не раз подчеркивали, что Североатлантический альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия блока не принесет большей безопасности Европе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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арктика

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политика, арктика, россия, китай, нато, швеция, финляндия