СМИ: НАТО получила удар в неожиданном регионе
iROZHLAS: военные базы НАТО в Арктике проваливаются под землю из-за таяния почвы
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Военные базы НАТО в Арктике проваливаются под землю из-за таяния почвы, заявила канадский профессор Анесса Кимбалл в интервью чешскому порталу iROZHLAS.
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"Еще одна проблема — зыбкость почвы в Заполярье. Вечная мерзлота тает. Как НАТО будет обеспечивать коллективную безопасность, если почва тает и если военные объекты, которые на ней стоят, проваливаются? А это уже происходит. Наши ученые уже выявили места, где 20 лет назад земля оставалась замерзшей на несколько метров в глубину, а теперь там льда всего на несколько сантиметров", — рассказала эксперт.
По ее словам, некоторые базы, расположенные на побережье, также будут уходить под воду, если льды в Арктике продолжат таять. Глобальное потепление также откроет новые торговые пути и активизирует добычу полезных ископаемых великими державами в этом регионе, спрогнозировала Кимбалл.
По мнению Кимбалл, чтобы в изменяющихся условиях "обеспечить безопасность" Североатлантического альянса, его нужно расширить за счет Финляндии и Швеции. У этих стран есть территории на Крайнем Севере, а также ледоколы и другое оборудование. Они смогут внести свою лепту в мониторинг Арктики, считает аналитик.
В России не раз подчеркивали, что Североатлантический альянс стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшая экспансия блока не принесет большей безопасности Европе.
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