https://ria.ru/20231025/mrot-1905173865.html
Минтруд рассказал, насколько МРОТ в 2024 году превысит прожиточный минимум
Минтруд рассказал, насколько МРОТ в 2024 году превысит прожиточный минимум - РИА Новости, 25.10.2023
Минтруд рассказал, насколько МРОТ в 2024 году превысит прожиточный минимум
Минимальный размер оплаты труда превысит размер прожиточного минимума трудоспособного населения на 14,2% в следующем году, этот разрыв будет увеличиваться и... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:32
2023-10-25T15:32
2023-10-25T15:32
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда превысит размер прожиточного минимума трудоспособного населения на 14,2% в следующем году, этот разрыв будет увеличиваться и дальше, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. "У нас сейчас проектируемый минимальный размер оплаты труда на следующий год больше этого прожиточного минимума (трудоспособного населения) на 14,2%, и планируется этот разрыв увеличивать", – сказала Мухтиярова во время пленарного заседания в Госдуме. По ее словам, минимальный размер оплаты труда в России с 2021 года устанавливается через соотношение к медианной заработной плате. Сейчас в рамках проекта закона это соотношение установлено на уровне 48% на 2025 год. Кроме того, замминистра подчеркнула, что в отдельных регионах МРОТ планируется увеличить на районные коэффициенты. "У нас у регионов есть полномочия, которые связаны с установлением минимального размера оплаты труда на конкретной территории - минимальной заработной платы. И 42 региона таким полномочием воспользовались, при этом в 18 из них минимальный размер оплаты труда региональный установлен выше, чем федеральный", – добавила Мухтиярова. Дополнительная поддержка со стороны федерального бюджета регионам в рамках повышения МРОТ предусматривает дотации в размере 108 миллиардов на 2024 год.
https://ria.ru/20231004/prozhitochnyy_minimum-1900517001.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, госдума рф, мрот
Общество, Россия, Госдума РФ, МРОТ
Минтруд рассказал, насколько МРОТ в 2024 году превысит прожиточный минимум
МРОТ в 2024 году станет на 14,2 процента больше прожиточного минимума
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда превысит размер прожиточного минимума трудоспособного населения на 14,2% в следующем году, этот разрыв будет увеличиваться и дальше, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.
«
"У нас сейчас проектируемый минимальный размер оплаты труда на следующий год больше этого прожиточного минимума (трудоспособного населения) на 14,2%, и планируется этот разрыв увеличивать", – сказала Мухтиярова во время пленарного заседания в Госдуме
.
По ее словам, минимальный размер оплаты труда в России с 2021 года устанавливается через соотношение к медианной заработной плате. Сейчас в рамках проекта закона это соотношение установлено на уровне 48% на 2025 год.
Кроме того, замминистра подчеркнула, что в отдельных регионах МРОТ планируется увеличить на районные коэффициенты.
"У нас у регионов есть полномочия, которые связаны с установлением минимального размера оплаты труда на конкретной территории - минимальной заработной платы. И 42 региона таким полномочием воспользовались, при этом в 18 из них минимальный размер оплаты труда региональный установлен выше, чем федеральный", – добавила Мухтиярова.
Дополнительная поддержка со стороны федерального бюджета регионам в рамках повышения МРОТ предусматривает дотации в размере 108 миллиардов на 2024 год.
Прожиточный минимум увеличится в Подмосковье с 1 января 2024 года