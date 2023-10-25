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Госдума приняла в первом чтении проект о повышении МРОТ - РИА Новости, 25.10.2023
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15:21 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/mrot-1905169915.html
Госдума приняла в первом чтении проект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении проект о повышении МРОТ - РИА Новости, 25.10.2023
Госдума приняла в первом чтении проект о повышении МРОТ
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей в месяц. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:21
2023-10-25T15:21
россия
вячеслав володин
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей в месяц. Согласно законопроекту, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5% и будет установлен на уровне 19 242 рубля. "Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент РФ Владимир Путин. Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования. "Это бюджетообразующий законопроект, который Госдума рассмотрела в приоритетном порядке в преддверии первого чтения проекта закона о федеральном бюджете на 2024-2026 годы", - добавил Володин. Минэкономразвития РФ представили прогноз, согласно которому по итогам 2023 года инфляция будет на уровне 7,5%, в 2024 году она снизится до 4,5%. В прошлом году МРОТ вырос на 6,3%, а в этом году - на 18,5%. То есть по сравнению с предыдущим годом происходит рост практически в 3 раза. Эта мера необходима, чтобы защитить уязвимые категории граждан и "сыграть на опережение" инфляции. Кроме того, ежегодно с 1 февраля будет индексироваться пособие по безработице в размере не менее уровня инфляции, рассказал РИА Новости член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин.
https://ria.ru/20230710/mrot-1883170696.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Госдума приняла в первом чтении проект о повышении МРОТ

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ до 19 242 рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей в месяц.
Согласно законопроекту, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5% и будет установлен на уровне 19 242 рубля.
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"Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент РФ Владимир Путин. Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.
"Это бюджетообразующий законопроект, который Госдума рассмотрела в приоритетном порядке в преддверии первого чтения проекта закона о федеральном бюджете на 2024-2026 годы", - добавил Володин.
Минэкономразвития РФ представили прогноз, согласно которому по итогам 2023 года инфляция будет на уровне 7,5%, в 2024 году она снизится до 4,5%. В прошлом году МРОТ вырос на 6,3%, а в этом году - на 18,5%. То есть по сравнению с предыдущим годом происходит рост практически в 3 раза. Эта мера необходима, чтобы защитить уязвимые категории граждан и "сыграть на опережение" инфляции. Кроме того, ежегодно с 1 февраля будет индексироваться пособие по безработице в размере не менее уровня инфляции, рассказал РИА Новости член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин.
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РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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