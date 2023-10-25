https://ria.ru/20231025/morpekh-1905141887.html

Украинский морпех получил срок за приказ убить мирного жителя в Мариуполе

Украинский морпех получил срок за приказ убить мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 25.10.2023

Украинский морпех получил срок за приказ убить мирного жителя в Мариуполе

Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 23 года командира отделения разведывательного взвода вооруженных сил Украины, отдавшего приказ об убийстве... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:36

2023-10-25T13:36

2023-10-25T13:36

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

мариуполь

происшествия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 23 года командира отделения разведывательного взвода вооруженных сил Украины, отдавшего приказ об убийстве мирного жителя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего командира 3 отделения разведывательного взвода 36-ой отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Игоря Михальчука. Он признан виновным по статьям "Убийство организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории"", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в апреле 2022 года Михальчук находился на боевой позиции на улице Зеленогорской в городе Мариуполе. Однажды он задержал мирного жителя, после чего отдал приказ подчиненному убить гражданского. Выполняя приказ Михальчука, военнослужащий расстрелял мужчину из автомата. Тело сбросили в канализационную яму. "С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил Михальчука к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20231025/blokada-1905123886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мариуполь, происшествия