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Мишустин назвал Монголию стратегическим партнером России - РИА Новости, 25.10.2023
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18:02 25.10.2023 (обновлено: 18:45 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/mongoliya-1905223652.html
Мишустин назвал Монголию стратегическим партнером России
Мишустин назвал Монголию стратегическим партнером России - РИА Новости, 25.10.2023
Мишустин назвал Монголию стратегическим партнером России
Монголия является стратегическим партнером РФ, отношения двух стран базируются на многовековой дружбе и взаимной поддержке народов, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:02
2023-10-25T18:45
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БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Монголия является стратегическим партнером РФ, отношения двух стран базируются на многовековой дружбе и взаимной поддержке народов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ в Бишкеке в среду. &quot;Монголия - наш стратегический партнер, и наши отношения базируются на многолетней, многовековой дружбе, сотрудничестве, на взаимной поддержке народов России и Монголии&quot;, - сказал Мишустин.Он отметил, что Россия дорожит традициями "нашего боевого братства", в следующем году страны отметят 85-ю годовщину совместной победы на реке Халхин-Гол. "В этом решающем сражении с милитаристской Японией более 10 тысяч солдат и командиров Красной Армии отдали свою жизнь за свободу и независимость Монголии. Мы также бережно храним память о поддержке, которую Монголия оказала нашей стране в годы Великой Отечественной войны", - отметил Мишустин. Также Мишустин передал наилучшие пожелания президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху от себя и президента РФ Владимира Путина.С российской стороны в переговорах Мишустина и премьера Монголии приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, министр экономразвития Максим Решетников, замруководителя аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, статс-секретарь - замминистра промышленности Виктор Евтухов, статс-секретарь - замминистра транспорта Дмитрий Зверев, замминистра науки Константин Могилевский, замминистра энергетики Сергей Мочальников, статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов, замруководителя ФТС Денис Терещенко, замдиректора первого департамента Азии МИД РФ Роман Журавлев, первый секретарь первого департамента Азии МИД РФ Станислав Безруков.С монгольской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг, министр продовольствия Хаянгаа Болорчулуун, член Великого Государственного Хурала и министр Монголии Борхуу Дэлгэрсайхан, член Великого Государственного Хурала и министр дорог и развития транспорта Сандаг Бямбацогт, мэр Улан-Батора Хишгээ Нямбаатар, руководитель канцелярии премьер-министра Дагдандорж Амгаланбаатар, советник премьер-министра по внешней политике Мишиграгчаа Бадамлянхуа, директор департамента политики и планирования МИД Монголии Гунтэвсурэн Бямбасурэн, директор департамента соседних стран МИД Монголии Раднаабазар Алтангэрэл, начальник департамента информации и связи с общественностью управделами правительства Тогтохбаяр Ганзул, советник департамента политики и планирования МИД Монголии Сандаг Энхбат, старший референт правительства Монголии Нямсамбуу Буяндэлгэр.
https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903189568.html
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в мире, россия, монголия, бишкек, михаил мишустин, владимир путин, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, азия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
В мире, Россия, Монголия, Бишкек, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Азия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Мишустин назвал Монголию стратегическим партнером России

Мишустин: отношения России и Монголии базируются на многовековой дружбе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Бишкеке. 25 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Бишкеке. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Бишкеке. 25 октября 2023
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БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Монголия является стратегическим партнером РФ, отношения двух стран базируются на многовековой дружбе и взаимной поддержке народов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ в Бишкеке в среду.
«

"Монголия - наш стратегический партнер, и наши отношения базируются на многолетней, многовековой дружбе, сотрудничестве, на взаимной поддержке народов России и Монголии", - сказал Мишустин.

Он отметил, что Россия дорожит традициями "нашего боевого братства", в следующем году страны отметят 85-ю годовщину совместной победы на реке Халхин-Гол.
«
"В этом решающем сражении с милитаристской Японией более 10 тысяч солдат и командиров Красной Армии отдали свою жизнь за свободу и независимость Монголии. Мы также бережно храним память о поддержке, которую Монголия оказала нашей стране в годы Великой Отечественной войны", - отметил Мишустин.
Флаги России и Монголии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Межгосударственные отношения РФ и Монголии
17 октября, 00:51
Также Мишустин передал наилучшие пожелания президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху от себя и президента РФ Владимира Путина.
С российской стороны в переговорах Мишустина и премьера Монголии приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, министр экономразвития Максим Решетников, замруководителя аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, статс-секретарь - замминистра промышленности Виктор Евтухов, статс-секретарь - замминистра транспорта Дмитрий Зверев, замминистра науки Константин Могилевский, замминистра энергетики Сергей Мочальников, статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов, замруководителя ФТС Денис Терещенко, замдиректора первого департамента Азии МИД РФ Роман Журавлев, первый секретарь первого департамента Азии МИД РФ Станислав Безруков.
С монгольской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг, министр продовольствия Хаянгаа Болорчулуун, член Великого Государственного Хурала и министр Монголии Борхуу Дэлгэрсайхан, член Великого Государственного Хурала и министр дорог и развития транспорта Сандаг Бямбацогт, мэр Улан-Батора Хишгээ Нямбаатар, руководитель канцелярии премьер-министра Дагдандорж Амгаланбаатар, советник премьер-министра по внешней политике Мишиграгчаа Бадамлянхуа, директор департамента политики и планирования МИД Монголии Гунтэвсурэн Бямбасурэн, директор департамента соседних стран МИД Монголии Раднаабазар Алтангэрэл, начальник департамента информации и связи с общественностью управделами правительства Тогтохбаяр Ганзул, советник департамента политики и планирования МИД Монголии Сандаг Энхбат, старший референт правительства Монголии Нямсамбуу Буяндэлгэр.
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Премьер Монголии предложил Мишустину вместе съесть борщ
25 октября, 18:17
 
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