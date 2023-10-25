Мишустин назвал Монголию стратегическим партнером России
Мишустин: отношения России и Монголии базируются на многовековой дружбе
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Бишкеке. 25 октября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во время встречи в Бишкеке. 25 октября 2023
БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Монголия является стратегическим партнером РФ, отношения двух стран базируются на многовековой дружбе и взаимной поддержке народов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ в Бишкеке в среду.
Он отметил, что Россия дорожит традициями "нашего боевого братства", в следующем году страны отметят 85-ю годовщину совместной победы на реке Халхин-Гол.
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"В этом решающем сражении с милитаристской Японией более 10 тысяч солдат и командиров Красной Армии отдали свою жизнь за свободу и независимость Монголии. Мы также бережно храним память о поддержке, которую Монголия оказала нашей стране в годы Великой Отечественной войны", - отметил Мишустин.
Также Мишустин передал наилучшие пожелания президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху от себя и президента РФ Владимира Путина.
С российской стороны в переговорах Мишустина и премьера Монголии приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, министр экономразвития Максим Решетников, замруководителя аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, статс-секретарь - замминистра промышленности Виктор Евтухов, статс-секретарь - замминистра транспорта Дмитрий Зверев, замминистра науки Константин Могилевский, замминистра энергетики Сергей Мочальников, статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов, замруководителя ФТС Денис Терещенко, замдиректора первого департамента Азии МИД РФ Роман Журавлев, первый секретарь первого департамента Азии МИД РФ Станислав Безруков.
С монгольской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг, министр продовольствия Хаянгаа Болорчулуун, член Великого Государственного Хурала и министр Монголии Борхуу Дэлгэрсайхан, член Великого Государственного Хурала и министр дорог и развития транспорта Сандаг Бямбацогт, мэр Улан-Батора Хишгээ Нямбаатар, руководитель канцелярии премьер-министра Дагдандорж Амгаланбаатар, советник премьер-министра по внешней политике Мишиграгчаа Бадамлянхуа, директор департамента политики и планирования МИД Монголии Гунтэвсурэн Бямбасурэн, директор департамента соседних стран МИД Монголии Раднаабазар Алтангэрэл, начальник департамента информации и связи с общественностью управделами правительства Тогтохбаяр Ганзул, советник департамента политики и планирования МИД Монголии Сандаг Энхбат, старший референт правительства Монголии Нямсамбуу Буяндэлгэр.