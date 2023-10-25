https://ria.ru/20231025/moldova-1905223985.html

Эксперт заявил об "упадке" Православной церкви Молдавии

Эксперт заявил об "упадке" Православной церкви Молдавии - РИА Новости, 25.10.2023

Эксперт заявил об "упадке" Православной церкви Молдавии

Положение Православной церкви Молдовы похоже на положение гонимой украинскими властями Украинской православной церкви, а обнародованное недавно письмо главы ПЦМ РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:02

2023-10-25T18:02

2023-10-25T18:02

религия

молдавия

украина

россия

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

украинская православная церковь

русская православная церковь

румынская православная церковь

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Положение Православной церкви Молдовы похоже на положение гонимой украинскими властями Украинской православной церкви, а обнародованное недавно письмо главы ПЦМ говорит о ее "упадке по всем направлениям", заявил РИА Новости президент Института религии и политики Антон Игнатенко.Ранее молдавские СМИ опубликовали текст письма митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира (Кантаряна) к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, якобы отправленного 5 сентября. В письме митрополит Владимир - глава ПЦМ, которая имеет статус самоуправляемой в составе РПЦ, - указал на сложное положение церкви в стране. В частности, он отметил ее падающую популярность среди прихожан на фоне СВО из-за связи ПЦМ с Россией, давление со стороны молдавских властей, которые поддерживают Бессарабскую митрополию Румынской православной церкви (фактического и исторического конкурента ПЦМ на территории Молдавии). Позже, по данным СМИ, в Православной церкви Молдовы подтвердили отправку патриарху Кириллу письма с таким содержанием, а также уточнили, что пока не получили ответа."Митрополит Владимир (Кантарян) – уроженец Черновицкой области Украины, то есть, он земляк предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия (Березовского). Митрополит Владимир наверняка соотносит положение своей церкви с положением украинской - а они похожи - и со всем трагическим контекстом военных действий на его малой родине. В дальнейшем, если РПЦ не проявит участие и уважение к своей Молдавской церкви и ее народу, будет так, как обозначено в письме: интеграция МПЦ в Бессарабскую митрополию по мере румынизации всей молдавской политики", - сказал Игнатенко.По его словам, письмо митрополита Владимира "отражает упадок ПЦМ по всем направлениям" и стало криком о помощи, "обращенным к патриарху Кириллу, а в отсутствие его ответа, когда письмо стало достоянием общественности – к миру". Эксперт отметил, что письмо обнародовал Влад Кубряков, бывший депутат парламента Молдавии, который "хорошо известен как прорумынский деятель и адвокат Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, которая с его помощью с 1990-х годов постепенно укоренялась в Молдове и набрала силу"."Откуда у такого человека оказалось письмо молдавского митрополита? Либо после перехвата его отдали западные, румынские или молдавские госслужбы, либо из самой Молдавской церкви кто-то отдал письмо ему как человеку, тоже заинтересованному в обнажении ее плачевного положения. С учетом острых антироссийских формулировок письма, не исключено, что такой вариант (развития ситуации с письмом, утечку информации и обнародование – ред.) митрополит Владимир мыслил как основной", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

молдавия, украина, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), украинская православная церковь, русская православная церковь, румынская православная церковь, религия