https://ria.ru/20231025/moda-1904727020.html

Бодипозитив не окупился: модный бизнес отказывается от навязанной повестки

Бодипозитив не окупился: модный бизнес отказывается от навязанной повестки - РИА Новости, 25.10.2023

Бодипозитив не окупился: модный бизнес отказывается от навязанной повестки

Падение продаж заставило известный бренд женского белья пересмотреть свою маркетинговую стратегию, подогнанную под "прогрессивную" феминистскую идеологию... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T08:00

2023-10-25T08:00

2023-10-25T08:09

культура

стиль жизни

россия

наоми кэмпбелл

джиджи хадид

эмили ратаковски

victoria's secret

zara

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Юлия Зачетова. Падение продаж заставило известный бренд женского белья пересмотреть свою маркетинговую стратегию, подогнанную под "прогрессивную" феминистскую идеологию. Модная индустрия, всегда ищущая выгоду, кажется, не готова дальше следовать навязанной активистами повестке. Ждать ли революцию в мире кутюр и гламура — в материале РИА Новости.Размерный ряд: есть ли место для плюс-сайз на подиумеПять лет назад бренд Victoria's Secret, долго выводивший на подиум фирменных "ангелов", принялся приглашать моделей плюс-сайз и трансгендеров. И поплатился за это. В 2023-м выручка ожидается на 1,2 миллиарда долларов меньше, чем в 2018-м, сообщила The Independent.Компания намерена вернуться к "сексуальной привлекательности". Уже в сентябрьском телепоказе участвовали Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Хейли Бибер, Джулия Фокс и другие стандартные модели."Они поняли, что реклама с крупным телом выглядит не так привлекательно, как на женщине с обычной фигурой. Поэтому будут продавать просто красивую картинку", — считает эксперт моды Владислав Лисовец.Тем не менее на подиумах модели плюс-сайз пока остались, уточнил эксперт."Бодипозитив на неделях моды в Милане и Париже был в сорока процентах показов", — добавил он.Обосновывают это привлечением новых покупательниц — дескать, пусть они узнают себя в манекенщице. Но идея обречена: кутюр требует иных конструкций, подчеркивает историк моды Анатоль Вовк."Есть бренды, которые делают классную одежду для полных, и с каждым годом их все больше. Но кутюр практически никогда не отходит от определенных параметров", — поясняет он.Вовк также указал на лицемерие рекламных кампаний, в которых фотографии крупных моделей, таких как американка Тэсс Холлидей, ретушируются."Если вы утверждаете, что эта мода — для любого возраста и веса, зачем фотошопить растяжки и гламуризировать ожирение?" — удивляется эксперт.В России у бодипозитива не было шансов, уверен дизайнер Джемал Махмудов. Отечественные кутюрье всегда стремились задавать собственные тренды, а уж в нынешних условиях — тем более."Наши дизайнеры, конечно, учитывают европейские тенденции, но они относятся ко всему рассудительно и делают то, что правильно для бизнеса, — отмечает эксперт. — Каждый мастер знает свою аудиторию и выводит на показах тех моделей, которые раскрывают характер его героинь".Спортивные бренды: бодипозитив или пропаганда ожирения?Четыре года назад Nike установил в своем лондонском магазине манекены больших размеров, чтобы покупателям крупной комплекции было комфортнее. А весной этот спортивный бренд многих шокировал, выпустив рекламу с 150-килограммовой моделью.Горячие споры вызвал и пост в соцсети с моделью плюс-сайз компании Adidas Russia. "Может быть, надо просто заняться спортом?", "При чем здесь спортивный бренд одежды?" — спрашивали комментаторы.Вдобавок ко всему в рекламе свою растяжку продемонстрировала нехрупкая афроамериканка с нестандартной сексуальной ориентацией Джессамин Стэнли. Полный набор "прогрессивной" повестки!Подиум без политики: русские модели осталисьВ чем мода не пошла на поводу у политиков и активистов, так это в "отмене" всего российского.В 2022-м на Западе возмутились выбором Натальи Водяновой в качестве амбассадора Zara. Однако проукраинские пропагандисты ничего не добились: супермодель продолжает участвовать в неделях моды.Также призывали к бойкоту Ирины Шейк — из-за фото с оливье и удвоенной Z в слове Russianzz. Модель объяснила, что "иногда салат — это просто салат", и продолжила рекламировать крупнейшие бренды.

https://ria.ru/20231014/yudashkin-1900467421.html

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стиль жизни, россия, наоми кэмпбелл, джиджи хадид, эмили ратаковски, victoria's secret, zara, знаменитости, наталья водянова, мода