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Бодипозитив не окупился: модный бизнес отказывается от навязанной повестки - РИА Новости, 25.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 25.10.2023 (обновлено: 08:09 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/moda-1904727020.html
Бодипозитив не окупился: модный бизнес отказывается от навязанной повестки
Бодипозитив не окупился: модный бизнес отказывается от навязанной повестки - РИА Новости, 25.10.2023
Бодипозитив не окупился: модный бизнес отказывается от навязанной повестки
Падение продаж заставило известный бренд женского белья пересмотреть свою маркетинговую стратегию, подогнанную под "прогрессивную" феминистскую идеологию... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:00
2023-10-25T08:09
культура
стиль жизни
россия
наоми кэмпбелл
джиджи хадид
эмили ратаковски
victoria's secret
zara
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Юлия Зачетова. Падение продаж заставило известный бренд женского белья пересмотреть свою маркетинговую стратегию, подогнанную под "прогрессивную" феминистскую идеологию. Модная индустрия, всегда ищущая выгоду, кажется, не готова дальше следовать навязанной активистами повестке. Ждать ли революцию в мире кутюр и гламура — в материале РИА Новости.Размерный ряд: есть ли место для плюс-сайз на подиумеПять лет назад бренд Victoria's Secret, долго выводивший на подиум фирменных "ангелов", принялся приглашать моделей плюс-сайз и трансгендеров. И поплатился за это. В 2023-м выручка ожидается на 1,2 миллиарда долларов меньше, чем в 2018-м, сообщила The Independent.Компания намерена вернуться к "сексуальной привлекательности". Уже в сентябрьском телепоказе участвовали Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Хейли Бибер, Джулия Фокс и другие стандартные модели.&quot;Они поняли, что реклама с крупным телом выглядит не так привлекательно, как на женщине с обычной фигурой. Поэтому будут продавать просто красивую картинку&quot;, — считает эксперт моды Владислав Лисовец.Тем не менее на подиумах модели плюс-сайз пока остались, уточнил эксперт.&quot;Бодипозитив на неделях моды в Милане и Париже был в сорока процентах показов&quot;, — добавил он.Обосновывают это привлечением новых покупательниц — дескать, пусть они узнают себя в манекенщице. Но идея обречена: кутюр требует иных конструкций, подчеркивает историк моды Анатоль Вовк.&quot;Есть бренды, которые делают классную одежду для полных, и с каждым годом их все больше. Но кутюр практически никогда не отходит от определенных параметров&quot;, — поясняет он.Вовк также указал на лицемерие рекламных кампаний, в которых фотографии крупных моделей, таких как американка Тэсс Холлидей, ретушируются.&quot;Если вы утверждаете, что эта мода — для любого возраста и веса, зачем фотошопить растяжки и гламуризировать ожирение?&quot; — удивляется эксперт.В России у бодипозитива не было шансов, уверен дизайнер Джемал Махмудов. Отечественные кутюрье всегда стремились задавать собственные тренды, а уж в нынешних условиях — тем более.&quot;Наши дизайнеры, конечно, учитывают европейские тенденции, но они относятся ко всему рассудительно и делают то, что правильно для бизнеса, — отмечает эксперт. — Каждый мастер знает свою аудиторию и выводит на показах тех моделей, которые раскрывают характер его героинь&quot;.Спортивные бренды: бодипозитив или пропаганда ожирения?Четыре года назад Nike установил в своем лондонском магазине манекены больших размеров, чтобы покупателям крупной комплекции было комфортнее. А весной этот спортивный бренд многих шокировал, выпустив рекламу с 150-килограммовой моделью.Горячие споры вызвал и пост в соцсети с моделью плюс-сайз компании Adidas Russia. "Может быть, надо просто заняться спортом?", "При чем здесь спортивный бренд одежды?" — спрашивали комментаторы.Вдобавок ко всему в рекламе свою растяжку продемонстрировала нехрупкая афроамериканка с нестандартной сексуальной ориентацией Джессамин Стэнли. Полный набор "прогрессивной" повестки!Подиум без политики: русские модели осталисьВ чем мода не пошла на поводу у политиков и активистов, так это в "отмене" всего российского.В 2022-м на Западе возмутились выбором Натальи Водяновой в качестве амбассадора Zara. Однако проукраинские пропагандисты ничего не добились: супермодель продолжает участвовать в неделях моды.Также призывали к бойкоту Ирины Шейк — из-за фото с оливье и удвоенной Z в слове Russianzz. Модель объяснила, что "иногда салат — это просто салат", и продолжила рекламировать крупнейшие бренды.
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стиль жизни, россия, наоми кэмпбелл, джиджи хадид, эмили ратаковски, victoria's secret, zara, знаменитости, наталья водянова, мода
Культура, Стиль жизни, Россия, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Victoria's Secret, Zara, Знаменитости, Наталья Водянова, мода

Бодипозитив не окупился: модный бизнес отказывается от навязанной повестки

© AP Photo / Andy WongПоказ Victoria's Secret в Шанхае
Показ Victoria's Secret в Шанхае - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Юлия Зачетова. Падение продаж заставило известный бренд женского белья пересмотреть свою маркетинговую стратегию, подогнанную под "прогрессивную" феминистскую идеологию. Модная индустрия, всегда ищущая выгоду, кажется, не готова дальше следовать навязанной активистами повестке. Ждать ли революцию в мире кутюр и гламура — в материале РИА Новости.

Размерный ряд: есть ли место для плюс-сайз на подиуме

Пять лет назад бренд Victoria's Secret, долго выводивший на подиум фирменных "ангелов", принялся приглашать моделей плюс-сайз и трансгендеров. И поплатился за это. В 2023-м выручка ожидается на 1,2 миллиарда долларов меньше, чем в 2018-м, сообщила The Independent.
© AP Photo / Invision/ Joel RyanБразильская супермодель Алессандра Амбросио во время показа Victoria's Secret в Лондоне, Великобритания
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио во время показа Victoria's Secret в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио во время показа Victoria's Secret в Лондоне, Великобритания
Компания намерена вернуться к "сексуальной привлекательности". Уже в сентябрьском телепоказе участвовали Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Хейли Бибер, Джулия Фокс и другие стандартные модели.
«

"Они поняли, что реклама с крупным телом выглядит не так привлекательно, как на женщине с обычной фигурой. Поэтому будут продавать просто красивую картинку", — считает эксперт моды Владислав Лисовец.

© AP Photo / Joel C RyanНаоми Кэмпбелл позирует фотографам по прибытии на церемонию открытия и показ фильма "Жанна Дюбарри" во время 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года
Наоми Кэмпбелл позирует фотографам по прибытии на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Joel C Ryan
Наоми Кэмпбелл позирует фотографам по прибытии на церемонию открытия и показ фильма "Жанна Дюбарри" во время 76-го Каннского кинофестиваля, 16 мая 2023 года
Тем не менее на подиумах модели плюс-сайз пока остались, уточнил эксперт.
«

"Бодипозитив на неделях моды в Милане и Париже был в сорока процентах показов", — добавил он.

© AP Photo / Richard DrewМодель на показе Christian Siriano на Неделе моды в Нью-Йорке
Модель на показе Christian Siriano на Неделе моды в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Richard Drew
Модель на показе Christian Siriano на Неделе моды в Нью-Йорке
Обосновывают это привлечением новых покупательниц — дескать, пусть они узнают себя в манекенщице. Но идея обречена: кутюр требует иных конструкций, подчеркивает историк моды Анатоль Вовк.
«

"Есть бренды, которые делают классную одежду для полных, и с каждым годом их все больше. Но кутюр практически никогда не отходит от определенных параметров", — поясняет он.

© AFP 2023 / VALERIE MACONАмериканская модель Тэсс Холлидей на 62-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
Американская модель Тэсс Холлидей на 62-ой ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / VALERIE MACON
Американская модель Тэсс Холлидей на 62-й ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе
Вовк также указал на лицемерие рекламных кампаний, в которых фотографии крупных моделей, таких как американка Тэсс Холлидей, ретушируются.
«

"Если вы утверждаете, что эта мода — для любого возраста и веса, зачем фотошопить растяжки и гламуризировать ожирение?" — удивляется эксперт.

© Фото : предоставлено Музеем МосквыПоказ Алены Ахмадулиной
Показ Алены Ахмадулиной - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : предоставлено Музеем Москвы
Показ Алены Ахмадулиной
В России у бодипозитива не было шансов, уверен дизайнер Джемал Махмудов. Отечественные кутюрье всегда стремились задавать собственные тренды, а уж в нынешних условиях — тем более.
«

"Наши дизайнеры, конечно, учитывают европейские тенденции, но они относятся ко всему рассудительно и делают то, что правильно для бизнеса, — отмечает эксперт. — Каждый мастер знает свою аудиторию и выводит на показах тех моделей, которые раскрывают характер его героинь".

Спортивные бренды: бодипозитив или пропаганда ожирения?

© AP Photo / Michael Noble Jr.Фирменный магазин Nike в Нью-Йорке
Фирменный магазин Nike в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Michael Noble Jr.
Фирменный магазин Nike в Нью-Йорке
Четыре года назад Nike установил в своем лондонском магазине манекены больших размеров, чтобы покупателям крупной комплекции было комфортнее. А весной этот спортивный бренд многих шокировал, выпустив рекламу с 150-килограммовой моделью.
Горячие споры вызвал и пост в соцсети с моделью плюс-сайз компании Adidas Russia. "Может быть, надо просто заняться спортом?", "При чем здесь спортивный бренд одежды?" — спрашивали комментаторы.
CC BY-SA 3.0 / Tribeca Disruptive Innovation / Jessamyn Stanley receiving Tribeca Disruptive Innovation awardДжессамин Стэнли
Джессамин Стэнли - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Tribeca Disruptive Innovation / Jessamyn Stanley receiving Tribeca Disruptive Innovation award
Джессамин Стэнли
Вдобавок ко всему в рекламе свою растяжку продемонстрировала нехрупкая афроамериканка с нестандартной сексуальной ориентацией Джессамин Стэнли. Полный набор "прогрессивной" повестки!

Подиум без политики: русские модели остались

В чем мода не пошла на поводу у политиков и активистов, так это в "отмене" всего российского.
В 2022-м на Западе возмутились выбором Натальи Водяновой в качестве амбассадора Zara. Однако проукраинские пропагандисты ничего не добились: супермодель продолжает участвовать в неделях моды.
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанк

Модель Наталья Водянова на красной дорожке 72-го Каннского международного кинофестиваля

Наталья Водянова на Каннском кинофестивале

Модель Наталья Водянова на красной дорожке 72-го Каннского международного кинофестиваля

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© AP Photo / Invision//Evan AgostiniМодель Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Модель Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Модель Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision//Evan Agostini
2 из 2

Модель Наталья Водянова на красной дорожке 72-го Каннского международного кинофестиваля

© Sputnik / Асатур Есаянц
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1 из 2
Модель Ирина Шейк на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
© AP Photo / Invision//Evan Agostini
2 из 2
Также призывали к бойкоту Ирины Шейк — из-за фото с оливье и удвоенной Z в слове Russianzz. Модель объяснила, что "иногда салат — это просто салат", и продолжила рекламировать крупнейшие бренды.
Слева направо: Марина, Галина и Валентин Юдашкины
Дочь Юдашкина: "Папа всегда любил женщин, ценил их фигуры и красоту"
14 октября, 08:00
 
КультураСтиль жизниРоссияНаоми КэмпбеллДжиджи ХадидЭмили РатаковскиVictoria's SecretZaraЗнаменитостиНаталья Водяновамода
 
 
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