https://ria.ru/20231025/memorial-1905179310.html
В Венгрии после ремонта открыли мемориал, где похоронены советские войны
В Венгрии после ремонта открыли мемориал, где похоронены советские войны - РИА Новости, 25.10.2023
В Венгрии после ремонта открыли мемориал, где похоронены советские войны
Советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек, открыли после ремонта в населенном пункте Шарсентмихай в присутствии... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:47
2023-10-25T15:47
2023-10-25T15:47
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ШАРСЕНТМИХАЙ (Венгрия), 25 окт - РИА Новости. Советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек, открыли после ремонта в населенном пункте Шарсентмихай в присутствии представителей российского посольства в Венгрии и местной администрации, передает корреспондент РИА Новости. Захоронение расположено по соседству со зданием администрации населенного пункта и представляет собой участок с братскими могилами и центральным обелиском с надписью "Слава советским героям. Жители Шарсентмихая 1965 год". "Ремонт был выполнен при содействии посольства Российской Федерации в этом году. В братских могилах здесь покоится 141 человек. Это советские воины, погибшие в 1944-1945 годах", - сказал руководитель представительства при Минобороны РФ по военно-мемориальной работе Шерали Мамасолиев. Он отметил, что благодаря архивной работе, проведенной сотрудниками представительства, удалось впервые увековечить на мемориальных плитах имена 132 солдат. Военный и военно-воздушный атташе Олег Смирнов выразил признательность местным властям за уважительное отношение к советскому воинскому захоронению, благодаря чему погибшие воины "не будут забыты и будут спать спокойно". "Хочу поблагодарить вас за то, что вы так достойно отремонтировали это воинское захоронение и полностью согласна, что покоящиеся здесь воины достойны памяти", - сказала мэр Шарсентмихая Андреа Одор. Панихиду по погибшим совершил протоиерей прихода Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар, который отметил, что сохранение как советских воинских захоронений в Венгрии, так и венгерских в России чрезвычайно важно, особенно для родственников павших воинов. Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Так, за последний год были открыты после ремонта советские воинские захоронения в городах Дьёр, Гёдёллё, Эркень, Тар, Луцфалва, Надьлоц, Чакберень, Надьбайом и Шарбогард.
https://ria.ru/20231024/memorial-1905052435.html
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в мире, венгрия, россия, будапешт, сергий радонежский
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, Сергий Радонежский
В Венгрии после ремонта открыли мемориал, где похоронены советские войны
В Венгрии после ремонта открыли мемориал, где похоронен 141 советский воин
ШАРСЕНТМИХАЙ (Венгрия), 25 окт - РИА Новости. Советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек, открыли после ремонта в населенном пункте Шарсентмихай в присутствии представителей российского посольства в Венгрии и местной администрации, передает корреспондент РИА Новости.
Захоронение расположено по соседству со зданием администрации населенного пункта и представляет собой участок с братскими могилами и центральным обелиском с надписью "Слава советским героям. Жители Шарсентмихая 1965 год".
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«
"Ремонт был выполнен при содействии посольства Российской Федерации в этом году. В братских могилах здесь покоится 141 человек. Это советские воины, погибшие в 1944-1945 годах", - сказал руководитель представительства при Минобороны РФ по военно-мемориальной работе Шерали Мамасолиев.
Он отметил, что благодаря архивной работе, проведенной сотрудниками представительства, удалось впервые увековечить на мемориальных плитах имена 132 солдат.
Военный и военно-воздушный атташе Олег Смирнов
выразил признательность местным властям за уважительное отношение к советскому воинскому захоронению, благодаря чему погибшие воины "не будут забыты и будут спать спокойно".
«
"Хочу поблагодарить вас за то, что вы так достойно отремонтировали это воинское захоронение и полностью согласна, что покоящиеся здесь воины достойны памяти", - сказала мэр Шарсентмихая Андреа Одор.
Панихиду по погибшим совершил протоиерей прихода Сергия Радонежского
в Будапеште
Иоанн Кадар, который отметил, что сохранение как советских воинских захоронений в Венгрии, так и венгерских в России чрезвычайно важно, особенно для родственников павших воинов.
Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Так, за последний год были открыты после ремонта советские воинские захоронения в городах Дьёр, Гёдёллё, Эркень, Тар, Луцфалва, Надьлоц, Чакберень, Надьбайом и Шарбогард.
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