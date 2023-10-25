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В России создадут новый армейский корпус и флотилию
В России создадут новый армейский корпус и флотилию - РИА Новости, 25.10.2023
В России создадут новый армейский корпус и флотилию
В России в 2024 году повысят численность Вооруженных сил, создав, в частности, еще один армейский корпус и флотилию, заявил на совещании зампред Совбеза Дмитрий РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:37
2023-10-25T17:37
2023-10-25T18:12
дмитрий медведев
безопасность
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В России в 2024 году повысят численность Вооруженных сил, создав, в частности, еще один армейский корпус и флотилию, заявил на совещании зампред Совбеза Дмитрий Медведев."Для эффективной защиты независимости и безопасности нашего государства будет принят комплекс мер по расширению, увеличению численности Вооруженных сил, их укреплению. В том числе в следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию", — сказал он.Медведев подчеркнул, что ситуация в мире и вокруг России остается напряженной. Речь идет как о зоне спецоперации на Украине, так и о соседних странах, где НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал.Зампред Совбеза также добавил, что президент Владимир Путин решил продолжить работу по доукомплектованию армии военнослужащими по контракту в 2024 году. По его словам, этому способствует высокий патриотический дух и желание россиян защищать родину.Медведев уточнил, что с начала этого года почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск, из них 305 тысяч — контрактники, около 80 тысяч — добровольцы. Он отметил, что каждый день договор заключают более 1,6 тысячи человек. При этом все российские военнослужащие заслуживают максимального уважения, им нужно оказывать всю требуемую поддержку и в дальнейшем, резюмировал зампред Совбеза.
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дмитрий медведев, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
В России создадут новый армейский корпус и флотилию
Медведев: в России сформируют еще один армейский корпус и флотилию в 2024 году