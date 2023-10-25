https://ria.ru/20231025/malkov-1905111336.html
Малков пригласил посетителей выставки "Россия" на стенд Рязанской области
Малков пригласил посетителей выставки "Россия" на стенд Рязанской области - РИА Новости, 25.10.2023
Малков пригласил посетителей выставки "Россия" на стенд Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков пригласил жителей страны посетить стенд региона на Международной выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:39
2023-10-25T11:39
2023-10-25T11:39
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РЯЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков пригласил жителей страны посетить стенд региона на Международной выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба правительства региона. Международная выставка-форум "Россия" будет проходить в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. Каждый регион РФ представит свой стенд, где будет знакомить посетителей с ключевыми достижениями в различных отраслях. "Рязанский край - это место, где соединяется древняя история и культура, прекрасная природа и современная экономика. Это родина Сергея Есенина, Ивана Павлова, Константина Циолковского и еще целой плеяды наших великих соотечественников. Мы бережно храним наше наследие – древний рязанский кремль, родину Есенина село Константиново, город двух культур Касимов и многое другое. Рязанские народные промыслы известны далеко за пределами России", - цитирует Малкова его пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что в области активно развивается экономика, в том числе сельское хозяйство и промышленность, причем существенно быстрее среднероссийских показателей. Успешно работают крупные производства, открываются новые. Формируется база для работы в новой отрасли по развитию беспилотных авиасистем. Развивается инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая инновационная долина".
https://ria.ru/20231020/apk-1904257106.html
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РИА Новости
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рязанская область, москва, россия, сергей есенин, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Москва, Россия, Сергей Есенин, Павел Малков
Малков пригласил посетителей выставки "Россия" на стенд Рязанской области
Губернатор пригласил посетителей выставки "Россия" на стенд Рязанской области