https://ria.ru/20231025/malkov-1905111336.html

Малков пригласил посетителей выставки "Россия" на стенд Рязанской области

Малков пригласил посетителей выставки "Россия" на стенд Рязанской области - РИА Новости, 25.10.2023

Малков пригласил посетителей выставки "Россия" на стенд Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков пригласил жителей страны посетить стенд региона на Международной выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:39

2023-10-25T11:39

2023-10-25T11:39

рязанская область

рязанская область

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россия

сергей есенин

павел малков

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РЯЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков пригласил жителей страны посетить стенд региона на Международной выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба правительства региона. Международная выставка-форум "Россия" будет проходить в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. Каждый регион РФ представит свой стенд, где будет знакомить посетителей с ключевыми достижениями в различных отраслях. "Рязанский край - это место, где соединяется древняя история и культура, прекрасная природа и современная экономика. Это родина Сергея Есенина, Ивана Павлова, Константина Циолковского и еще целой плеяды наших великих соотечественников. Мы бережно храним наше наследие – древний рязанский кремль, родину Есенина село Константиново, город двух культур Касимов и многое другое. Рязанские народные промыслы известны далеко за пределами России", - цитирует Малкова его пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что в области активно развивается экономика, в том числе сельское хозяйство и промышленность, причем существенно быстрее среднероссийских показателей. Успешно работают крупные производства, открываются новые. Формируется база для работы в новой отрасли по развитию беспилотных авиасистем. Развивается инновационный научно-технологический центр "Аэрокосмическая инновационная долина".

https://ria.ru/20231020/apk-1904257106.html

https://ria.ru/20231017/malkov-1903350631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рязанская область, москва, россия, сергей есенин, павел малков