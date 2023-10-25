https://ria.ru/20231025/makron-1905174054.html

Эксперты оценили инициативу Макрона по созданию коалиции для борьбы с ХАМАС

Эксперты оценили инициативу Макрона по созданию коалиции для борьбы с ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023

Эксперты оценили инициативу Макрона по созданию коалиции для борьбы с ХАМАС

Идея президента Франции Эммануэля Макрона создать региональную и международную коалицию для борьбы с ХАМАС противоречит его же прежним высказываниям о... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:32

2023-10-25T15:32

2023-10-25T15:32

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АЛЖИР, 25 окт - РИА Новости. Идея президента Франции Эммануэля Макрона создать региональную и международную коалицию для борьбы с ХАМАС противоречит его же прежним высказываниям о недопустимости разрастания конфликта на Ближнем Востоке и высказана в попытке выбраться из череды внешнеполитических провалов, считают опрошенные РИА Новости алжирские эксперты. Во вторник французский лидер прибыл с визитом в Израиль для встречи с премьером страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. На совместной с Нетаньяху пресс-конференции Макрон выступил с предложением создать коалицию по борьбе с ХАМАС. "Я бы хотел, чтобы в тех рамках, в которых мы действуем (против террористической группировки "Исламское государство"*) в Ираке и Сирии, мы бы могли также бороться с ХАМАС. Я предложил вам и нашим международным партнерам создать региональную и международную коалицию, чтобы бороться с террористической организацией, которая угрожает всем нам", - сказал он. "Предлагая привлечь международную коалицию против ИГ* к борьбе с палестинским движением ХАМАС, французский президент ищет соломинку, которая спасет его после дипломатического провала по всем проблемам, с которыми столкнулась его страна… Мы говорим о провалах в Сахеле, в Западной Африке и даже в Ливане", - считает алжирский эксперт по стратегическим вопросам Рашид Аллюш. "Макрон ищет возможность продвигать идею о возобновлении борьбы с терроризмом в мире, чтобы найти источник финансирования и каналы, с помощью которых можно вернуть французское влияние в Африке после того, как в ряде стран это влияние ограничили", - пояснил он. Аналитик также посчитал абсолютно недопустимым проводить какие-то параллели между ИГ и палестинским сопротивлением. "Невозможно сравнивать ИГ*, созданное усилиями Запада, и силы сопротивления палестинского народа, стремящегося к освобождению своей земли и созданию государства в границах 1967 года", - сказал он. Алжирский политолог Амин Бельумри обратил внимание на то, что последние заявления Макрона о борьбе с ХАМАС "не только безответственны, но и противоречат его же прежним высказываниям, а также заявлениям других западных лидеров, включая президента США Джо Байдена, о недопустимости разрастания конфликта на Ближнем Востоке". "Это заявление противоречит и международному праву, поскольку ХАМАС до сих пор считается движением сопротивления, а не террористической организацией, как ИГ*… Заявление Макрона подливает масла в огонь и еще больше дестабилизирует ситуацию в регионе", - заключил он. Учитывая все эти аспекты, алжирский политолог считает, что идея Макрона "рассчитана в большей степени на внутреннее потребление" в условиях сложной экономической ситуации во Франции, утратой ее влияния в ряде стран Африки и той критики, с которой французский президент сталкивается как в политических кругах, так и со стороны населения. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.* Террористическая организация, запрещенная в России

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