https://ria.ru/20231025/lekarstvo-1905186384.html

Российские ученые создали уникальный препарат для лечения болезни Бехтерева

Российские ученые создали уникальный препарат для лечения болезни Бехтерева - РИА Новости, 25.10.2023

Российские ученые создали уникальный препарат для лечения болезни Бехтерева

Специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова разработали уникальный препарат для лечения болезни... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:09

2023-10-25T16:09

2023-10-25T16:09

общество

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова разработали уникальный препарат для лечения болезни Бехтерева, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Лекарственный препарат предназначен для лечения болезни Бехтерева и представляет собой моноклональное антитело, позволяющее избирательно уничтожить небольшую часть клеток иммунной системы, среди которых присутствуют клетки, атакующие собственные клетки организма и определяющие развитие аутоиммунной патологии",- говорится в сообщении. Подход, лежащий в основе разработки препарата, – это оригинальная разработка коллектива ученых Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, уточнили в пресс-службе. По итогам проведения начальных стадий клинических исследований, применение препарата позволило остановить развитие заболевания и отказаться от принимаемой стандартной терапии, которая снижает активность иммунной системы в целом, отметили в министерстве. Предложенная разработка открывает перспективы для разработки целого класса препаратов для лечения заболеваний аутоиммуной природы, например, сахарного диабета 1-го типа, подчеркнули в пресс-службе. Производство препарата будет организовано в России индустриальным партнером университета, добавили в Минздраве.

https://ria.ru/20231025/gepatit-1905080215.html

https://ria.ru/20231025/lekarstva-1905083418.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия