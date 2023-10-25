https://ria.ru/20231025/lekarstvo-1905186384.html
Российские ученые создали уникальный препарат для лечения болезни Бехтерева
Российские ученые создали уникальный препарат для лечения болезни Бехтерева - РИА Новости, 25.10.2023
Российские ученые создали уникальный препарат для лечения болезни Бехтерева
Специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова разработали уникальный препарат для лечения болезни... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:09
2023-10-25T16:09
2023-10-25T16:09
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41228/55/412285562_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_901f0f65f650a587b7570081bc8f7558.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова разработали уникальный препарат для лечения болезни Бехтерева, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Лекарственный препарат предназначен для лечения болезни Бехтерева и представляет собой моноклональное антитело, позволяющее избирательно уничтожить небольшую часть клеток иммунной системы, среди которых присутствуют клетки, атакующие собственные клетки организма и определяющие развитие аутоиммунной патологии",- говорится в сообщении. Подход, лежащий в основе разработки препарата, – это оригинальная разработка коллектива ученых Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, уточнили в пресс-службе. По итогам проведения начальных стадий клинических исследований, применение препарата позволило остановить развитие заболевания и отказаться от принимаемой стандартной терапии, которая снижает активность иммунной системы в целом, отметили в министерстве. Предложенная разработка открывает перспективы для разработки целого класса препаратов для лечения заболеваний аутоиммуной природы, например, сахарного диабета 1-го типа, подчеркнули в пресс-службе. Производство препарата будет организовано в России индустриальным партнером университета, добавили в Минздраве.
https://ria.ru/20231025/gepatit-1905080215.html
https://ria.ru/20231025/lekarstva-1905083418.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41228/55/412285562_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ba0d861f89ef8edc2525e8dba796e1d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Российские ученые создали уникальный препарат для лечения болезни Бехтерева
Специалисты университета Пирогова создали препарат для лечения болезни Бехтерева
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова разработали уникальный препарат для лечения болезни Бехтерева, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Лекарственный препарат предназначен для лечения болезни Бехтерева и представляет собой моноклональное антитело, позволяющее избирательно уничтожить небольшую часть клеток иммунной системы, среди которых присутствуют клетки, атакующие собственные клетки организма и определяющие развитие аутоиммунной патологии",- говорится в сообщении.
В России зарегистрировали новый препарат против гепатита В
Подход, лежащий в основе разработки препарата, – это оригинальная разработка коллектива ученых Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
По итогам проведения начальных стадий клинических исследований, применение препарата позволило остановить развитие заболевания и отказаться от принимаемой стандартной терапии, которая снижает активность иммунной системы в целом, отметили в министерстве.
Предложенная разработка открывает перспективы для разработки целого класса препаратов для лечения заболеваний аутоиммуной природы, например, сахарного диабета 1-го типа, подчеркнули в пресс-службе.
Производство препарата будет организовано в России индустриальным партнером университета, добавили в Минздраве.
Овчинский: московские специалисты разработали пену для заживления ожогов