https://ria.ru/20231025/lekarstva-1905083418.html

Овчинский: московские специалисты разработали пену для заживления ожогов

Овчинский: московские специалисты разработали пену для заживления ожогов - РИА Новости, 25.10.2023

Овчинский: московские специалисты разработали пену для заживления ожогов

Специалисты московской компании разработали аэрозольную пену для лечения ожогов, в составе которой присутствует хитозан, сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:14

2023-10-25T10:14

2023-10-25T10:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Специалисты московской компании разработали аэрозольную пену для лечения ожогов, в составе которой присутствует хитозан, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Средство разработано компанией "Эверс груп Рус". Организация занимается выпуском средств, которые лечат кожу и кожные заболевания."Такое вещество обладает низкой токсичностью, биологически совместимо с человеческими тканями, ускоряет процесс восстановления ожоговых ран и блокирует воспалительные процессы", - цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Овчинский добавил, что этой осенью предприятие выпустило первую тысячу экземпляров пены. Уже получены необходимые документы, которые свидетельствуют о безопасности данного продукта. Кроме того, как отметил министр, средство прошло все тесты и нужные испытания.С помощью новой пены можно будет оказывать первую помощь людям, получившим термические или солнечные ожоги.По словам гендиректора группы компаний Алисы Бородиной, в планах поставлять новый продукт в российские больницы и аптеки. Она также выразила надежду, что пена на основе хитозана станет хорошим заменителем дорогих зарубежных средств.Сейчас на территории Москвы свою деятельность ведут более четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся более 720 тысяч различных специалистов. В российской столице каждый год запускают до 50 средних и крупных организаций, также в городе начинают работать примерно 100 малых. Эти предприятия производят продукцию разной направленности.Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Для бизнеса, работающего на территории Москвы, власти разработали ряд преференций и ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20231025/gepatit-1905080215.html

https://ria.ru/20230928/preparat-1899128815.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, владислав овчинский