В Симферополе назвали украинскую "Крымскую платформу" сатанинской
Постпред Мурадов: сатанинская "Крымская платформа" направлена на геноцид
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал украинский саммит "Крымская платформа" сатанинским.
Ранее Владимир Зеленский, выступая дистанционно на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа", который проходил на текущей неделе в Праге, назвал целью Украины "полную деоккупацию земли, включая Крым", где, по его словам, якобы растут "проукраинские настроения".
"Так называемая "Крымская платформа" направлена на геноцид народа Крыма, чего руководители, поставленные Западом в Киеве, и не скрывают. "Крымская платформа" за геноцид крымчан, именно вот так ее и надо характеризовать. Она, безусловно, является сатанинской, античеловеческой", - сказал Мурадов на пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Симферополь, которая прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, "Крымская платформа" выступает за войну и навязывание боевых действий. "Это платформа уничтожения нашей цивилизации, платформа уничтожения человечества", - добавил постпред.
Созданный по инициативе Киева и впервые проведенный в 2021 году саммит "Крымская платформа", на котором в том числе обсуждают пути возвращения контроля Киева над Крымом, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шабашем, где Запад пестует "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта встреча является чрезвычайно недружественным мероприятием по отношению к России.