https://ria.ru/20231025/krym-1905128527.html

В Симферополе назвали украинскую "Крымскую платформу" сатанинской

В Симферополе назвали украинскую "Крымскую платформу" сатанинской - РИА Новости, 25.10.2023

В Симферополе назвали украинскую "Крымскую платформу" сатанинской

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал украинский саммит "Крымская платформа"... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:50

2023-10-25T12:50

2023-10-25T12:50

россия

симферополь

георгий мурадов

общество

владимир зеленский

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал украинский саммит "Крымская платформа" сатанинским. Ранее Владимир Зеленский, выступая дистанционно на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа", который проходил на текущей неделе в Праге, назвал целью Украины "полную деоккупацию земли, включая Крым", где, по его словам, якобы растут "проукраинские настроения". "Так называемая "Крымская платформа" направлена на геноцид народа Крыма, чего руководители, поставленные Западом в Киеве, и не скрывают. "Крымская платформа" за геноцид крымчан, именно вот так ее и надо характеризовать. Она, безусловно, является сатанинской, античеловеческой", - сказал Мурадов на пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Симферополь, которая прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, "Крымская платформа" выступает за войну и навязывание боевых действий. "Это платформа уничтожения нашей цивилизации, платформа уничтожения человечества", - добавил постпред. Созданный по инициативе Киева и впервые проведенный в 2021 году саммит "Крымская платформа", на котором в том числе обсуждают пути возвращения контроля Киева над Крымом, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шабашем, где Запад пестует "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта встреча является чрезвычайно недружественным мероприятием по отношению к России.

https://ria.ru/20231024/krym-1905000302.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

россия

симферополь

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, симферополь, георгий мурадов, общество, владимир зеленский, республика крым, украина