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В Симферополе назвали украинскую "Крымскую платформу" сатанинской - РИА Новости, 25.10.2023
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12:50 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/krym-1905128527.html
В Симферополе назвали украинскую "Крымскую платформу" сатанинской
В Симферополе назвали украинскую "Крымскую платформу" сатанинской - РИА Новости, 25.10.2023
В Симферополе назвали украинскую "Крымскую платформу" сатанинской
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал украинский саммит "Крымская платформа"... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:50
2023-10-25T12:50
россия
симферополь
георгий мурадов
общество
владимир зеленский
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал украинский саммит "Крымская платформа" сатанинским. Ранее Владимир Зеленский, выступая дистанционно на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа", который проходил на текущей неделе в Праге, назвал целью Украины "полную деоккупацию земли, включая Крым", где, по его словам, якобы растут "проукраинские настроения". "Так называемая "Крымская платформа" направлена на геноцид народа Крыма, чего руководители, поставленные Западом в Киеве, и не скрывают. "Крымская платформа" за геноцид крымчан, именно вот так ее и надо характеризовать. Она, безусловно, является сатанинской, античеловеческой", - сказал Мурадов на пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Симферополь, которая прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, "Крымская платформа" выступает за войну и навязывание боевых действий. "Это платформа уничтожения нашей цивилизации, платформа уничтожения человечества", - добавил постпред. Созданный по инициативе Киева и впервые проведенный в 2021 году саммит "Крымская платформа", на котором в том числе обсуждают пути возвращения контроля Киева над Крымом, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шабашем, где Запад пестует "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта встреча является чрезвычайно недружественным мероприятием по отношению к России.
https://ria.ru/20231024/krym-1905000302.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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симферополь
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россия, симферополь, георгий мурадов, общество, владимир зеленский, республика крым, украина
Россия, Симферополь, Георгий Мурадов, Общество, Владимир Зеленский, Республика Крым, Украина
В Симферополе назвали украинскую "Крымскую платформу" сатанинской

Постпред Мурадов: сатанинская "Крымская платформа" направлена на геноцид

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Саммит "Крымская платформа"
Саммит Крымская платформа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Саммит "Крымская платформа" . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов назвал украинский саммит "Крымская платформа" сатанинским.
Ранее Владимир Зеленский, выступая дистанционно на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа", который проходил на текущей неделе в Праге, назвал целью Украины "полную деоккупацию земли, включая Крым", где, по его словам, якобы растут "проукраинские настроения".
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24 октября, 18:05
"Так называемая "Крымская платформа" направлена на геноцид народа Крыма, чего руководители, поставленные Западом в Киеве, и не скрывают. "Крымская платформа" за геноцид крымчан, именно вот так ее и надо характеризовать. Она, безусловно, является сатанинской, античеловеческой", - сказал Мурадов на пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Симферополь, которая прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, "Крымская платформа" выступает за войну и навязывание боевых действий. "Это платформа уничтожения нашей цивилизации, платформа уничтожения человечества", - добавил постпред.
Созданный по инициативе Киева и впервые проведенный в 2021 году саммит "Крымская платформа", на котором в том числе обсуждают пути возвращения контроля Киева над Крымом, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шабашем, где Запад пестует "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта встреча является чрезвычайно недружественным мероприятием по отношению к России.
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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23 октября, 08:00
 
РоссияСимферопольГеоргий МурадовОбществоВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраина
 
 
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