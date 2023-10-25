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В Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру - РИА Новости, 25.10.2023
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15:52 25.10.2023 (обновлено: 15:58 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/krazha-1905181312.html
В Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру
В Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру - РИА Новости, 25.10.2023
В Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру
Вора, который сделал подкоп и вынес из квартиры на первом этаже деньги и ценности на сумму около 230 тысяч рублей, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:52
2023-10-25T15:58
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Вора, который сделал подкоп и вынес из квартиры на первом этаже деньги и ценности на сумму около 230 тысяч рублей, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу. "Утром 24 октября в полицию Красносельского района поступила информация о том, что около 06.50 (совпадает с мск - ред.) неизвестный, проломив пол на кухне первого этажа, проник в квартиру дома 27 по улице Здоровцева и похитил оттуда 1213 долларов США, 85 Евро и ювелирные изделия - на общую сумму 229 108 рублей", - говорится в сообщении городского главка. По "горячим следам", с поличным, у дома на проспекте Маршала Жукова был задержан 58-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В ГУМВД добавили, что похищенные деньги и драгоценности изъяты.
https://ria.ru/20231002/krazha-1899826583.html
санкт-петербург
красносельский район
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, сша
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, США
В Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру

В Петербурге вор сделал подкоп и вынес из квартиры около 230 тысяч рублей

© Фото : Петербургская полиция/TelegramПроломленный грабителем пол на кухне в квартире в Санкт-Петербурге
Проломленный грабителем пол на кухне в квартире в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Петербургская полиция/Telegram
Проломленный грабителем пол на кухне в квартире в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Вора, который сделал подкоп и вынес из квартиры на первом этаже деньги и ценности на сумму около 230 тысяч рублей, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу.
"Утром 24 октября в полицию Красносельского района поступила информация о том, что около 06.50 (совпадает с мск - ред.) неизвестный, проломив пол на кухне первого этажа, проник в квартиру дома 27 по улице Здоровцева и похитил оттуда 1213 долларов США, 85 Евро и ювелирные изделия - на общую сумму 229 108 рублей", - говорится в сообщении городского главка.
По "горячим следам", с поличным, у дома на проспекте Маршала Жукова был задержан 58-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В ГУМВД добавили, что похищенные деньги и драгоценности изъяты.
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