https://ria.ru/20231025/krazha-1905181312.html

В Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру

В Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру - РИА Новости, 25.10.2023

В Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру

Вора, который сделал подкоп и вынес из квартиры на первом этаже деньги и ценности на сумму около 230 тысяч рублей, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:52

2023-10-25T15:52

2023-10-25T15:58

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Вора, который сделал подкоп и вынес из квартиры на первом этаже деньги и ценности на сумму около 230 тысяч рублей, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу. "Утром 24 октября в полицию Красносельского района поступила информация о том, что около 06.50 (совпадает с мск - ред.) неизвестный, проломив пол на кухне первого этажа, проник в квартиру дома 27 по улице Здоровцева и похитил оттуда 1213 долларов США, 85 Евро и ювелирные изделия - на общую сумму 229 108 рублей", - говорится в сообщении городского главка. По "горячим следам", с поличным, у дома на проспекте Маршала Жукова был задержан 58-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В ГУМВД добавили, что похищенные деньги и драгоценности изъяты.

https://ria.ru/20231002/krazha-1899826583.html

санкт-петербург

красносельский район

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, красносельский район, сша