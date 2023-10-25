https://ria.ru/20231025/krazha-1905181312.html
В Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру
В Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру - РИА Новости, 25.10.2023
В Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру
Вора, который сделал подкоп и вынес из квартиры на первом этаже деньги и ценности на сумму около 230 тысяч рублей, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:52
2023-10-25T15:52
2023-10-25T15:58
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905181760_0:406:960:946_1920x0_80_0_0_979cb939aa086be9b4cd7cc139f40b10.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Вора, который сделал подкоп и вынес из квартиры на первом этаже деньги и ценности на сумму около 230 тысяч рублей, задержали в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу. "Утром 24 октября в полицию Красносельского района поступила информация о том, что около 06.50 (совпадает с мск - ред.) неизвестный, проломив пол на кухне первого этажа, проник в квартиру дома 27 по улице Здоровцева и похитил оттуда 1213 долларов США, 85 Евро и ювелирные изделия - на общую сумму 229 108 рублей", - говорится в сообщении городского главка. По "горячим следам", с поличным, у дома на проспекте Маршала Жукова был задержан 58-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В ГУМВД добавили, что похищенные деньги и драгоценности изъяты.
https://ria.ru/20231002/krazha-1899826583.html
санкт-петербург
красносельский район
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905181760_0:316:960:1036_1920x0_80_0_0_ef09a7851a2497d95591f47222432493.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, красносельский район, сша
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, США
В Петербурге вор сделал подкоп и ограбил квартиру
В Петербурге вор сделал подкоп и вынес из квартиры около 230 тысяч рублей