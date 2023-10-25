https://ria.ru/20231025/kosmos-1905195526.html

Британских космонавтов на МКС будет доставлять Axiom Space

Британских космонавтов на МКС будет доставлять Axiom Space - РИА Новости, 25.10.2023

Британских космонавтов на МКС будет доставлять Axiom Space

Космическое агентство Великобритании заключило соглашение с американской компанией Axiom Space, предполагающее отправку британских космонавтов на МКС в рамках... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:47

2023-10-25T16:47

2023-10-25T18:58

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Космическое агентство Великобритании заключило соглашение с американской компанией Axiom Space, предполагающее отправку британских космонавтов на МКС в рамках будущей исследовательской миссии. "Соглашение между Космическим агентством Великобритании и Axiom Space устанавливает планы двух организаций работать вместе для осуществления коммерческой миссии космонавтов Великобритании", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. В ходе будущей миссии британские космонавты проведут на орбите до двух недель, проводя научные исследования, демонстрируя современные технологии и участвуя в "образовательных и просветительских" мероприятиях. Дата отправки в космос не указана, однако разработка планов проходит при поддержке Европейского космического агентства (ЕКА), сказано в документе. По данным газеты Telegraph, это станет первой независимой космической миссией Великобритании, стоимость её осуществления превысит 200 миллионов фунтов стерлингов. В состав команды войдут четыре специалиста, в том числе и космонавт Тим Пик, который возглавит миссию. Пик уже летал на МКС в 2015 году и провёл там полгода, ради предстоящей экспедиции космонавт вышел из отставки, пишет издание. Отмечается, что остальными участниками миссии станут три британца, ранее отобранные для космической программы ЕКА. Среди них параолимпиец и первый космонавт с ограниченными возможностями Джон Макфолл, астроном Розмари Куган и промышленный химик Меган Кристиан, сообщает газета.

https://ria.ru/20231002/mks-1899998270.html

https://ria.ru/20230911/rekord-1895681228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, великобритания, тим пик