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Британских космонавтов на МКС будет доставлять Axiom Space - РИА Новости, 25.10.2023
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Наука
 
16:47 25.10.2023 (обновлено: 18:58 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/kosmos-1905195526.html
Британских космонавтов на МКС будет доставлять Axiom Space
Британских космонавтов на МКС будет доставлять Axiom Space - РИА Новости, 25.10.2023
Британских космонавтов на МКС будет доставлять Axiom Space
Космическое агентство Великобритании заключило соглашение с американской компанией Axiom Space, предполагающее отправку британских космонавтов на МКС в рамках... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:47
2023-10-25T18:58
наука
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Космическое агентство Великобритании заключило соглашение с американской компанией Axiom Space, предполагающее отправку британских космонавтов на МКС в рамках будущей исследовательской миссии. "Соглашение между Космическим агентством Великобритании и Axiom Space устанавливает планы двух организаций работать вместе для осуществления коммерческой миссии космонавтов Великобритании", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. В ходе будущей миссии британские космонавты проведут на орбите до двух недель, проводя научные исследования, демонстрируя современные технологии и участвуя в "образовательных и просветительских" мероприятиях. Дата отправки в космос не указана, однако разработка планов проходит при поддержке Европейского космического агентства (ЕКА), сказано в документе. По данным газеты Telegraph, это станет первой независимой космической миссией Великобритании, стоимость её осуществления превысит 200 миллионов фунтов стерлингов. В состав команды войдут четыре специалиста, в том числе и космонавт Тим Пик, который возглавит миссию. Пик уже летал на МКС в 2015 году и провёл там полгода, ради предстоящей экспедиции космонавт вышел из отставки, пишет издание. Отмечается, что остальными участниками миссии станут три британца, ранее отобранные для космической программы ЕКА. Среди них параолимпиец и первый космонавт с ограниченными возможностями Джон Макфолл, астроном Розмари Куган и промышленный химик Меган Кристиан, сообщает газета.
https://ria.ru/20231002/mks-1899998270.html
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космос - риа наука, великобритания, тим пик
Наука, Космос - РИА Наука, Великобритания, Тим Пик
Британских космонавтов на МКС будет доставлять Axiom Space

Британия заключила соглашение с Axiom Space об отправке своих космонавтов на МКС

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Космическое агентство Великобритании заключило соглашение с американской компанией Axiom Space, предполагающее отправку британских космонавтов на МКС в рамках будущей исследовательской миссии.
"Соглашение между Космическим агентством Великобритании и Axiom Space устанавливает планы двух организаций работать вместе для осуществления коммерческой миссии космонавтов Великобритании", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
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В ходе будущей миссии британские космонавты проведут на орбите до двух недель, проводя научные исследования, демонстрируя современные технологии и участвуя в "образовательных и просветительских" мероприятиях. Дата отправки в космос не указана, однако разработка планов проходит при поддержке Европейского космического агентства (ЕКА), сказано в документе.
По данным газеты Telegraph, это станет первой независимой космической миссией Великобритании, стоимость её осуществления превысит 200 миллионов фунтов стерлингов.
В состав команды войдут четыре специалиста, в том числе и космонавт Тим Пик, который возглавит миссию. Пик уже летал на МКС в 2015 году и провёл там полгода, ради предстоящей экспедиции космонавт вышел из отставки, пишет издание.
Отмечается, что остальными участниками миссии станут три британца, ранее отобранные для космической программы ЕКА. Среди них параолимпиец и первый космонавт с ограниченными возможностями Джон Макфолл, астроном Розмари Куган и промышленный химик Меган Кристиан, сообщает газета.
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