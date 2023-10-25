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Al Jazeera заявила о гибели семьи своего корреспондента в секторе Газа - РИА Новости, 26.10.2023
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23:24 25.10.2023 (обновлено: 00:07 26.10.2023)
https://ria.ru/20231025/korrespondent-1905269162.html
Al Jazeera заявила о гибели семьи своего корреспондента в секторе Газа
Al Jazeera заявила о гибели семьи своего корреспондента в секторе Газа - РИА Новости, 26.10.2023
Al Jazeera заявила о гибели семьи своего корреспондента в секторе Газа
Жена и дети корреспондента вещающего из Катара арабского телеканала Al Jazeera погибли в результате израильского обстрела жилого дома на юге сектора Газа,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T23:24
2023-10-26T00:07
израиль
палестина
россия
в мире
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 25 окт - РИА Новости. Жена и дети корреспондента вещающего из Катара арабского телеканала Al Jazeera погибли в результате израильского обстрела жилого дома на юге сектора Газа, сообщает телеканал.По информации телеканала, жена и дети корреспондента телеканала Ваэля Дахдуха находились в лагере беженцев Эн-Насират на юге сектора Газа, куда им под угрозами Израиля пришлось переместиться с севера анклава. В их дом попала бомба, жена, дочь и маленький сын журналиста не выжили. Арабский телеканал Al Jazeera призвал международное сообщество немедленно вмешаться, чтобы прекратить удары Израиля по гражданским объектам. "Мы призываем международное сообщество срочно вмешаться, чтобы положить конец варварским нападениям, и возлагаем на израильские власти ответственность за безопасность наших репортеров и съемочной группы в секторе Газа", - говорится в заявлении, переданном телеканалом. В среду телеканал приветствовал расследование специалистов ООН об убийстве в прошлом году его корреспондента в Палестине, имевшей американское гражданство Ширин Абу Акле, которое установило, что она была убита израильскими военными. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231024/deti-1905050602.html
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израиль, палестина, россия, в мире, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, Россия, В мире, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Al Jazeera заявила о гибели семьи своего корреспондента в секторе Газа

Al Jazeera: при бомбежке в Газе погибли жена и дети корреспондента телеканала

© AP Photo / Hatem AliПоследствия разрушений от израильского авиаудара в секторе Газа
Последствия разрушений от израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Последствия разрушений от израильского авиаудара в секторе Газа . Архивное фото
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ДОХА, 25 окт - РИА Новости. Жена и дети корреспондента вещающего из Катара арабского телеканала Al Jazeera погибли в результате израильского обстрела жилого дома на юге сектора Газа, сообщает телеканал.
По информации телеканала, жена и дети корреспондента телеканала Ваэля Дахдуха находились в лагере беженцев Эн-Насират на юге сектора Газа, куда им под угрозами Израиля пришлось переместиться с севера анклава. В их дом попала бомба, жена, дочь и маленький сын журналиста не выжили.
Арабский телеканал Al Jazeera призвал международное сообщество немедленно вмешаться, чтобы прекратить удары Израиля по гражданским объектам. "Мы призываем международное сообщество срочно вмешаться, чтобы положить конец варварским нападениям, и возлагаем на израильские власти ответственность за безопасность наших репортеров и съемочной группы в секторе Газа", - говорится в заявлении, переданном телеканалом.
В среду телеканал приветствовал расследование специалистов ООН об убийстве в прошлом году его корреспондента в Палестине, имевшей американское гражданство Ширин Абу Акле, которое установило, что она была убита израильскими военными.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В секторе Газа погибли более 2,3 тысячи детей, заявили в ЮНИСЕФ
24 октября, 23:13
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ИзраильПалестинаРоссияВ миреВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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