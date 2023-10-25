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В Армении умер заразившийся корью ребенок - РИА Новости, 25.10.2023
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12:49 25.10.2023 (обновлено: 12:55 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/kor-1905128191.html
В Армении умер заразившийся корью ребенок
В Армении умер заразившийся корью ребенок - РИА Новости, 25.10.2023
В Армении умер заразившийся корью ребенок
В Армении от кори скончался младенец, не привитый от этого заболевания, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:49
2023-10-25T12:55
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ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. В Армении от кори скончался младенец, не привитый от этого заболевания, сообщает минздрав республики. "Ребенок в возрасте 1 года и 8 месяцев был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. У него были диагностированы корь и ряд сопутствующих заболеваний. В течение нескольких часов состояние здоровья ребенка резко ухудшилось, после чего была констатирована смерть. Он не был привит от кори", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях. В министерстве отметили, что по состоянию на 25 октября в Армении зарегистрирован 471 лабораторно подтвержденный случай кори. В больницах находятся четыре пациента. Среди заболевших 328 - дети. Корь - инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. После контакта с инфицированным вероятность заболеть у лиц, не имеющих иммунитета, стремится к 100%.
https://ria.ru/20231019/vaktsiny-1903776573.html
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армения, в мире
Армения, В мире
В Армении умер заразившийся корью ребенок

В Армении умер заразившийся корью ребенок, не привитый от этого заболевания

© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. В Армении от кори скончался младенец, не привитый от этого заболевания, сообщает минздрав республики.
«
"Ребенок в возрасте 1 года и 8 месяцев был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. У него были диагностированы корь и ряд сопутствующих заболеваний. В течение нескольких часов состояние здоровья ребенка резко ухудшилось, после чего была констатирована смерть. Он не был привит от кори", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях.
В министерстве отметили, что по состоянию на 25 октября в Армении зарегистрирован 471 лабораторно подтвержденный случай кори. В больницах находятся четыре пациента. Среди заболевших 328 - дети.
Корь - инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. После контакта с инфицированным вероятность заболеть у лиц, не имеющих иммунитета, стремится к 100%.
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