https://ria.ru/20231025/kor-1905128191.html

В Армении умер заразившийся корью ребенок

В Армении умер заразившийся корью ребенок - РИА Новости, 25.10.2023

В Армении умер заразившийся корью ребенок

В Армении от кори скончался младенец, не привитый от этого заболевания, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:49

2023-10-25T12:49

2023-10-25T12:55

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 окт - РИА Новости. В Армении от кори скончался младенец, не привитый от этого заболевания, сообщает минздрав республики. "Ребенок в возрасте 1 года и 8 месяцев был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. У него были диагностированы корь и ряд сопутствующих заболеваний. В течение нескольких часов состояние здоровья ребенка резко ухудшилось, после чего была констатирована смерть. Он не был привит от кори", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсетях. В министерстве отметили, что по состоянию на 25 октября в Армении зарегистрирован 471 лабораторно подтвержденный случай кори. В больницах находятся четыре пациента. Среди заболевших 328 - дети. Корь - инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. После контакта с инфицированным вероятность заболеть у лиц, не имеющих иммунитета, стремится к 100%.

https://ria.ru/20231019/vaktsiny-1903776573.html

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