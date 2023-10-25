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Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками - РИА Новости, 25.10.2023
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17:21 25.10.2023 (обновлено: 17:40 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/kontrakt-1905204477.html
Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками
Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками - РИА Новости, 25.10.2023
Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание о комплектовании Вооруженных сил России военнослужащими по контракту в 2024 году. Видеозапись с... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:21
2023-10-25T17:40
вооруженные силы рф
россия
дмитрий медведев
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание о комплектовании Вооруженных сил России военнослужащими по контракту в 2024 году. Видеозапись с совещания опубликована в Telegram-канале Медведева в среду.Он сообщил, что Президент России Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ по контракту в 2024 году. "Координировать эту работу поручено мне", - сказал Медведев на совещании.Он отметил, что темпы отбора на службу по контракту в России значительно возросли. "Каждый день с Вооруженными силами заключают контракт более 1600 человек. Безусловно, каждый из наших военнослужащих заслуживает максимального уважения, и им необходимо оказывать и в дальнейшем всю требуемую поддержку", - заявил он.
https://ria.ru/20230913/armiya-1896171808.html
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вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, владимир путин, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Безопасность
Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками

Медведев анонсировал увеличение численности Вооруженных сил и их укрепление

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу по контракту
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание о комплектовании Вооруженных сил России военнослужащими по контракту в 2024 году. Видеозапись с совещания опубликована в Telegram-канале Медведева в среду.
Он сообщил, что Президент России Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ по контракту в 2024 году. "Координировать эту работу поручено мне", - сказал Медведев на совещании.
Он отметил, что темпы отбора на службу по контракту в России значительно возросли. "Каждый день с Вооруженными силами заключают контракт более 1600 человек. Безусловно, каждый из наших военнослужащих заслуживает максимального уважения, и им необходимо оказывать и в дальнейшем всю требуемую поддержку", - заявил он.
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Вооруженные силы РФРоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинБезопасность
 
 
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