https://ria.ru/20231025/kontrakt-1905204477.html
Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками
Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками - РИА Новости, 25.10.2023
Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание о комплектовании Вооруженных сил России военнослужащими по контракту в 2024 году. Видеозапись с... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:21
2023-10-25T17:21
2023-10-25T17:40
вооруженные силы рф
россия
дмитрий медведев
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание о комплектовании Вооруженных сил России военнослужащими по контракту в 2024 году. Видеозапись с совещания опубликована в Telegram-канале Медведева в среду.Он сообщил, что Президент России Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ по контракту в 2024 году. "Координировать эту работу поручено мне", - сказал Медведев на совещании.Он отметил, что темпы отбора на службу по контракту в России значительно возросли. "Каждый день с Вооруженными силами заключают контракт более 1600 человек. Безусловно, каждый из наших военнослужащих заслуживает максимального уважения, и им необходимо оказывать и в дальнейшем всю требуемую поддержку", - заявил он.
https://ria.ru/20230913/armiya-1896171808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, владимир путин, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Безопасность
Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками
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