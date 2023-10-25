https://ria.ru/20231025/kontrakt-1905204477.html

Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками

Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками - РИА Новости, 25.10.2023

Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание о комплектовании Вооруженных сил России военнослужащими по контракту в 2024 году. Видеозапись с... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:21

2023-10-25T17:21

2023-10-25T17:40

вооруженные силы рф

россия

дмитрий медведев

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание о комплектовании Вооруженных сил России военнослужащими по контракту в 2024 году. Видеозапись с совещания опубликована в Telegram-канале Медведева в среду.Он сообщил, что Президент России Владимир Путин принял решение продолжить работу по доукомплектованию Вооруженных сил РФ по контракту в 2024 году. "Координировать эту работу поручено мне", - сказал Медведев на совещании.Он отметил, что темпы отбора на службу по контракту в России значительно возросли. "Каждый день с Вооруженными силами заключают контракт более 1600 человек. Безусловно, каждый из наших военнослужащих заслуживает максимального уважения, и им необходимо оказывать и в дальнейшем всю требуемую поддержку", - заявил он.

https://ria.ru/20230913/armiya-1896171808.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, россия, дмитрий медведев, владимир путин, безопасность