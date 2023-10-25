https://ria.ru/20231025/konkurs-1905192714.html
Начался дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное"
Начался дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 25.10.2023
Начался дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное"
В России начался дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное", говорится в сообщении на платформе "Россия – страна возможностей". РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:34
2023-10-25T16:34
2023-10-25T21:56
общество
россия
алексей комиссаров
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В России начался дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное", говорится в сообщении на платформе "Россия – страна возможностей"."Сегодня участникам конкурса "Это у нас семейное" открылись для выполнения первые задания дистанционного этапа", – заявил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.По его словам, главным посылом заданий стало стремление объединить российские семьи общими увлекательными делами, приносящими пользу. Он добавил, что выполнять задачи конкурса можно только всей семьей.Участникам предложили задания по различным темам, например, "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность" и "Песня трех поколений". При этом они сами выбирают последовательность выполнения.По данным платформы "Россия – страна возможностей", уже более 70 тысяч семей (более 400 тысяч человек) решили участвовать в состязании.Заявки с момента старта подали семьи из всех регионов страны. Наиболее активными оказались жители Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов.О запуске конкурса "Это у нас семейное" объявил 4 сентября президент России Владимир Путин. Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Регистрация участников продлится до 4 ноября 2023 года, в нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Итоги проекта подведут в 2024 году.Победителям дадут 30 сертификатов, позволяющих улучшить жилищные условия. Кроме того, лидеры соревнований поедут в 300 больших семейных путешествий.Цель мероприятия — поддержка традиционных ценностей и укрепление российских семей.
https://ria.ru/20231023/konkurs-1904638632.html
https://ria.ru/20230901/konkurs-1893757207.html
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РИА Новости
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общество, россия, алексей комиссаров, владимир путин
Общество, Россия, Алексей Комиссаров, Владимир Путин
Начался дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное"
В России стартовал дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное"
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.
В России начался дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное", говорится в сообщении
на платформе "Россия – страна возможностей".
"Сегодня участникам конкурса "Это у нас семейное" открылись для выполнения первые задания дистанционного этапа", – заявил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров
.
По его словам, главным посылом заданий стало стремление объединить российские семьи общими увлекательными делами, приносящими пользу. Он добавил, что выполнять задачи конкурса можно только всей семьей.
Более 400 тысяч человек подали заявки на конкурс "Это у нас семейное"
Участникам предложили задания по различным темам, например, "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность" и "Песня трех поколений". При этом они сами выбирают последовательность выполнения.
По данным платформы "Россия – страна возможностей", уже более 70 тысяч семей (более 400 тысяч человек) решили участвовать в состязании.
Заявки с момента старта подали семьи из всех регионов страны. Наиболее активными оказались жители Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов.
О запуске конкурса "Это у нас семейное" объявил 4 сентября президент России Владимир Путин
. Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Регистрация участников продлится до 4 ноября 2023 года, в нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Итоги проекта подведут в 2024 году.
Победителям дадут 30 сертификатов, позволяющих улучшить жилищные условия. Кроме того, лидеры соревнований поедут в 300 больших семейных путешествий.
Цель мероприятия — поддержка традиционных ценностей и укрепление российских семей.
Победители конкурса "Это у нас семейное" смогут улучшить жилищные условия