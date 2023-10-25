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Путин: некоторые силы хотят расширить конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.10.2023
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20:34 25.10.2023 (обновлено: 21:18 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/konflikt-1905252754.html
Путин: некоторые силы хотят расширить конфликт на Ближнем Востоке
Путин: некоторые силы хотят расширить конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.10.2023
Путин: некоторые силы хотят расширить конфликт на Ближнем Востоке
Некоторые силы пытаются втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке, заявил Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T20:34
2023-10-25T21:18
политика
ближний восток
владимир путин
россия
израиль
палестина
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Некоторые силы пытаются втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке, заявил Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений. "Мы видим попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами", — сказал он.Глава государства отметил, что обострение палестино-израильского конфликта касается и России. По его словам, в стране с тревогой и болью следят за событиями на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев. Президент подчеркнул, что сейчас в этом регионе происходит гуманитарная катастрофа. Он также заявил о попытках играть на религиозных чувствах в контексте происходящего на Ближнем Востоке. По словам Путина, цель таких действий — умножить нестабильность в мире.Президент также призвал остановить кровопролитие и насилие в этом регионе. "В противном случае дальнейшее разрастание кризиса чревато тяжелейшими и крайне опасными, разрушительными последствиями. Причем не только для региона Ближнего Востока. Это может выплеснуться далеко за границы Ближнего Востока", — отметил он.Глава государства напомнил позицию Москвы по этому конфликту: она основана на решениях Совета Безопасности ООН, которая предусматривает создание двух независимых, суверенных государств — Израиля и Палестины. Он подчеркнул, что только так можно добиться долгосрочного и фундаментального мира на Ближнем Востоке.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231025/izrail-1905168231.html
https://ria.ru/20231025/gaza-1905235774.html
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политика, ближний восток, владимир путин, россия, израиль, палестина
Политика, Ближний Восток, Владимир Путин, Россия, Израиль, Палестина
Путин: некоторые силы хотят расширить конфликт на Ближнем Востоке

Путин: некоторые силы хотят втянуть в конфликт на Ближнем Востоке другие страны

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Некоторые силы пытаются втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке, заявил Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений.
«
"Мы видим попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами", — сказал он.
Глава государства отметил, что обострение палестино-израильского конфликта касается и России. По его словам, в стране с тревогой и болью следят за событиями на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев. Президент подчеркнул, что сейчас в этом регионе происходит гуманитарная катастрофа. Он также заявил о попытках играть на религиозных чувствах в контексте происходящего на Ближнем Востоке. По словам Путина, цель таких действий — умножить нестабильность в мире.
Президент также призвал остановить кровопролитие и насилие в этом регионе.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Израиль может столкнуться с нехваткой еды, пишут СМИ
25 октября, 15:14
"В противном случае дальнейшее разрастание кризиса чревато тяжелейшими и крайне опасными, разрушительными последствиями. Причем не только для региона Ближнего Востока. Это может выплеснуться далеко за границы Ближнего Востока", — отметил он.
Глава государства напомнил позицию Москвы по этому конфликту: она основана на решениях Совета Безопасности ООН, которая предусматривает создание двух независимых, суверенных государств — Израиля и Палестины. Он подчеркнул, что только так можно добиться долгосрочного и фундаментального мира на Ближнем Востоке.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
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Экс-глава MI-6 предложил передать сектор Газа под международное управление
25 октября, 18:58
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Нетаньяху заявил, что Израиль готовится зайти в сектор Газа
25 октября, 20:25
 
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