https://ria.ru/20231025/konferentsiya-1905124091.html

Интеграцию психологических и методических исследований обсудят в Волгограде

Интеграцию психологических и методических исследований обсудят в Волгограде - РИА Новости, 25.10.2023

Интеграцию психологических и методических исследований обсудят в Волгограде

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Интеграция результатов психолого-педагогических и предметно-методических исследований... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:32

2023-10-25T12:32

2023-10-25T12:32

год педагога и наставника

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Интеграция результатов психолого-педагогических и предметно-методических исследований как фактор развития практик общего образования" проходит с 24 по 26 октября в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, сообщили в ВГСПУ.В Год педагога и наставника вуз и Российская академия образования объединили усилия ведущих ученых страны для обсуждения актуальных вопросов системы высшего педагогического образования."В волгоградском регионе создана уникальная система образования, при которой происходит горизонтальное взаимодействие всех акторов системы подготовки педагогов, как то: школа, педагогический университет, система повышения квалификации. И вполне понятно и отрадно, что с инициативой рассмотреть эту проблему в современных условиях выступили волгоградцы: здесь уже на протяжении полувека, на базе ВГСПУ и его научно-образовательного центра РАО, активно действует и развивается научная школа целостного подхода в исследовании личности и процесса ее формирования. Коллеги из Волгограда с гордостью и трепетом называют ее научной школой профессора Владимира Сергеевича Ильина, известного отечественного ученого-педагога, методолога, теоретика и эффективного практика", – отметил академик РАО, академик-секретарь отделения философии образования и теоретической педагогики Российской академии образования Михаил Левицкий.В программе Конференции, которая проводится Отделением философии образования и теоретической педагогики РАО и ВНОЦ РАО ВГСПУ в соответствии с государственным заданием РАО на 2023 год, предусмотрено проведение пленарного заседания, работа секций, в которых примут участие ученые и практические работники сферы образования, в том числе члены Российской академии образования.Ученые обсудят роль педагогических вузов в решении актуальных задач развития практик общего образования, концепцию и технологии реализации целостного подхода к личности и процессу ее формирования в системе общего и профессионального образования, научное взаимодействие педагогических вузов в сфере развития практик общего образования, преемственность общего и профессионального педагогического образования в вопросах обучения и воспитания, возможности педагогических вузов в решении проблем меняющейся образовательной практики общего образования."Проблема, предлагаемая участникам конференции для обсуждения, чрезвычайно актуальна. Без анализа педагогических явлений с согласованных позиций различных наук о человеке, без органического соединения при этом, прежде всего педагогического, психологического и методического знания, эффективный современный образовательно-воспитательный процесс попросту невозможен. Эта проблема – одна из сложнейших, особенно в ее практическом воплощении, всегда в центре внимания ученых ВГСПУ и РАО", – отметил академик РАО, руководитель ВНОЦ РАО ВГСПУ Николай Сергеев.На конференцию поступило более 200 заявок из разных регионов страны и из-за рубежа. Заявки представили свыше 100 научных, образовательных организаций, общественных объединений. Впервые в работе конференции принимают участие представители Луганского государственного педагогического университета.Ректор ВГСПУ, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО Александр Коротков выразил благодарность Российской академии образования от имени сообщества исследователей в области образования, педагогов, методистов за возможность представить результаты своих исследований на таком высоком уровне."Эта конференция – серьезная возможность для наших ученых, для всех участников конференции для их профессионального общения, обмена и поиска новых решений в области тех проблем, исследованием которых они занимаются. РАО очень давний партнер нашего университета и история такого давнего сотрудничества насчитывает уже более 60 лет. Российская академия образования, ее члены, академики с большим вниманием относятся к развитию волгоградской научно-педагогической школы", – отметил Александр Михайлович.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор