https://ria.ru/20231025/kolonna-1905068657.html

Российские силы остановили на Запорожском направлении колонну техники ВСУ

Российские силы остановили на Запорожском направлении колонну техники ВСУ - РИА Новости, 25.10.2023

Российские силы остановили на Запорожском направлении колонну техники ВСУ

Подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну техники ВСУ в районе Вербового, сообщили в... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T07:08

2023-10-25T07:08

2023-10-25T08:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну техники ВСУ в районе Вербового, сообщили в Минобороны."На Запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое разведывательные подразделения ВДВ с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение в сторону наших позиций колонны украинской техники в составе двух танков и бронемашины. Данные о противнике десантники немедленно передали на позиции подразделений спецназа, которые метким пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожили один из танков", — рассказали в ведомстве. Второй танк и бронеавтомобиль после этого развернулись и покинули поле боя. Поразив объект врага, расчет немедленно сменил огневую позицию, чтобы избежать ответного огня со стороны ВСУ.В бою приняли участие подразделения беспилотных летательных аппаратов Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск и подразделения специального назначения, оснащенные противотанковым ракетным комплексом.

https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904926443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии