https://ria.ru/20231025/kolonna-1905068657.html
Российские силы остановили на Запорожском направлении колонну техники ВСУ
Российские силы остановили на Запорожском направлении колонну техники ВСУ - РИА Новости, 25.10.2023
Российские силы остановили на Запорожском направлении колонну техники ВСУ
Подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну техники ВСУ в районе Вербового, сообщили в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T07:08
2023-10-25T07:08
2023-10-25T08:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну техники ВСУ в районе Вербового, сообщили в Минобороны."На Запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое разведывательные подразделения ВДВ с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение в сторону наших позиций колонны украинской техники в составе двух танков и бронемашины. Данные о противнике десантники немедленно передали на позиции подразделений спецназа, которые метким пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожили один из танков", — рассказали в ведомстве. Второй танк и бронеавтомобиль после этого развернулись и покинули поле боя. Поразив объект врага, расчет немедленно сменил огневую позицию, чтобы избежать ответного огня со стороны ВСУ.В бою приняли участие подразделения беспилотных летательных аппаратов Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск и подразделения специального назначения, оснащенные противотанковым ракетным комплексом.
https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904926443.html
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вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские силы остановили на Запорожском направлении колонну техники ВСУ
Бойцы ВДВ и спецназ остановили на Запорожском направлении колонну техники ВСУ
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну техники ВСУ в районе Вербового, сообщили в Минобороны.
"На Запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое разведывательные подразделения ВДВ
с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение в сторону наших позиций колонны украинской техники в составе двух танков и бронемашины. Данные о противнике десантники немедленно передали на позиции подразделений спецназа, которые метким пуском управляемой ракеты из ПТРК
уничтожили один из танков", — рассказали в ведомстве.
Второй танк и бронеавтомобиль после этого развернулись и покинули поле боя. Поразив объект врага, расчет немедленно сменил огневую позицию, чтобы избежать ответного огня со стороны ВСУ.
В бою приняли участие подразделения беспилотных летательных аппаратов Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск и подразделения специального назначения, оснащенные противотанковым ракетным комплексом.
Потери Киева на Южнодонецком направлении составили 110 военных