https://ria.ru/20231025/kitay-1905172598.html

Почти все расчеты между Россией и Китаем идут в нацвалютах, заявил Мишустин

Почти все расчеты между Россией и Китаем идут в нацвалютах, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.10.2023

Почти все расчеты между Россией и Китаем идут в нацвалютах, заявил Мишустин

Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая активно развивается: уже более 90% трансграничных расчетов осуществляется в национальных валютах, а... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:31

2023-10-25T15:31

2023-10-25T17:53

экономика

россия

китай

михаил мишустин

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БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая активно развивается: уже более 90% трансграничных расчетов осуществляется в национальных валютах, а товарооборот двух стран в январе-сентябре вырос на 27%, до 16 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, торгово-экономическое взаимодействие наше активно развивается. Свыше 90% трансграничных расчетов уже осуществляется в национальных валютах, в рублях и в юанях. В прошлом году взаимный торговый оборот вышел на рекордный уровень. В январе-сентябре объем торговли увеличился еще на 27%, это по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 16 триллионов российских рублей, или 1 триллиона 200 миллиардов китайских юаней", - сказал Мишустин. Он добавил, что две страны укрепляют партнерство в энергетической сфере: увеличиваются поставки в Китай российской нефти, природного газа, угля, электроэнергии. "Наращиваем также кооперацию в промышленности, готовим новые совместные проекты, имеются и широкие возможности для взаимодействия в области сквозных технологий. Мы также ускоряем развитие транспортно-логистических маршрутов, приграничной инфраструктуры, увеличиваем экспорт российской сельскохозяйственной продукции, и в январе-августе объем поставок вырос почти в два раза: до 500 миллиардов рублей, или более 35 миллиардов юаней", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, китай, михаил мишустин