https://ria.ru/20231025/kitay-1905172598.html
Почти все расчеты между Россией и Китаем идут в нацвалютах, заявил Мишустин
Почти все расчеты между Россией и Китаем идут в нацвалютах, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.10.2023
Почти все расчеты между Россией и Китаем идут в нацвалютах, заявил Мишустин
Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая активно развивается: уже более 90% трансграничных расчетов осуществляется в национальных валютах, а... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:31
2023-10-25T15:31
2023-10-25T17:53
экономика
россия
китай
михаил мишустин
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БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая активно развивается: уже более 90% трансграничных расчетов осуществляется в национальных валютах, а товарооборот двух стран в январе-сентябре вырос на 27%, до 16 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, торгово-экономическое взаимодействие наше активно развивается. Свыше 90% трансграничных расчетов уже осуществляется в национальных валютах, в рублях и в юанях. В прошлом году взаимный торговый оборот вышел на рекордный уровень. В январе-сентябре объем торговли увеличился еще на 27%, это по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 16 триллионов российских рублей, или 1 триллиона 200 миллиардов китайских юаней", - сказал Мишустин. Он добавил, что две страны укрепляют партнерство в энергетической сфере: увеличиваются поставки в Китай российской нефти, природного газа, угля, электроэнергии. "Наращиваем также кооперацию в промышленности, готовим новые совместные проекты, имеются и широкие возможности для взаимодействия в области сквозных технологий. Мы также ускоряем развитие транспортно-логистических маршрутов, приграничной инфраструктуры, увеличиваем экспорт российской сельскохозяйственной продукции, и в январе-августе объем поставок вырос почти в два раза: до 500 миллиардов рублей, или более 35 миллиардов юаней", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, михаил мишустин
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин
Почти все расчеты между Россией и Китаем идут в нацвалютах, заявил Мишустин
Мишустин: более 90 процентов расчетов между Россией и Китаем идут в нацвалютах
БИШКЕК, 25 окт - РИА Новости. Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая активно развивается: уже более 90% трансграничных расчетов осуществляется в национальных валютах, а товарооборот двух стран в январе-сентябре вырос на 27%, до 16 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, торгово-экономическое взаимодействие наше активно развивается. Свыше 90% трансграничных расчетов уже осуществляется в национальных валютах, в рублях и в юанях. В прошлом году взаимный торговый оборот вышел на рекордный уровень. В январе-сентябре объем торговли увеличился еще на 27%, это по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 16 триллионов российских рублей, или 1 триллиона 200 миллиардов китайских юаней", - сказал Мишустин.
Он добавил, что две страны укрепляют партнерство в энергетической сфере: увеличиваются поставки в Китай российской нефти, природного газа, угля, электроэнергии. "Наращиваем также кооперацию в промышленности, готовим новые совместные проекты, имеются и широкие возможности для взаимодействия в области сквозных технологий. Мы также ускоряем развитие транспортно-логистических маршрутов, приграничной инфраструктуры, увеличиваем экспорт российской сельскохозяйственной продукции, и в январе-августе объем поставок вырос почти в два раза: до 500 миллиардов рублей, или более 35 миллиардов юаней", - сказал Мишустин.
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