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Наращивание Китаем ядерного потенциала не вызывает опасений, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2023
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12:22 25.10.2023 (обновлено: 12:33 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/kitay-1905121862.html
Наращивание Китаем ядерного потенциала не вызывает опасений, заявил Песков
Наращивание Китаем ядерного потенциала не вызывает опасений, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2023
Наращивание Китаем ядерного потенциала не вызывает опасений, заявил Песков
Наращивание ядерного потенциала Китая не вызывает опасений, это суверенное право страны, сталкивающейся с серьезными вызовами безопасности, заявил... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:22
2023-10-25T12:33
китай
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наращивание ядерного потенциала Китая не вызывает опасений, это суверенное право страны, сталкивающейся с серьезными вызовами безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет это не вызывает нашего опасения, у нас отношения продвинутого стратегического партнёрства. У нас наиболее продвинутая стадия политического диалога, экономического взаимодействия. И в данном случае, конечно же, Китай, который сталкивается с очень серьёзными вызовами для собственной безопасности в регионе, предпринимает те шаги, которые считает целесообразными. Это абсолютно суверенное право этой страны", – сказал Песков в ответ на вопрос об опасениях Кремля по поводу активного наращивания Китаем объема ядерного вооружения - с 290 до 500 ядерных боеголовок за период с 2019 года по май 2023.
https://ria.ru/20231024/kitay-1904833977.html
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китай, в мире, дмитрий песков
Китай, В мире, Дмитрий Песков
Наращивание Китаем ядерного потенциала не вызывает опасений, заявил Песков

Песков назвал наращивание Китаем ядерного потенциала суверенным правом страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наращивание ядерного потенциала Китая не вызывает опасений, это суверенное право страны, сталкивающейся с серьезными вызовами безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет это не вызывает нашего опасения, у нас отношения продвинутого стратегического партнёрства. У нас наиболее продвинутая стадия политического диалога, экономического взаимодействия. И в данном случае, конечно же, Китай, который сталкивается с очень серьёзными вызовами для собственной безопасности в регионе, предпринимает те шаги, которые считает целесообразными. Это абсолютно суверенное право этой страны", – сказал Песков в ответ на вопрос об опасениях Кремля по поводу активного наращивания Китаем объема ядерного вооружения - с 290 до 500 ядерных боеголовок за период с 2019 года по май 2023.
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