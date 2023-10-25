https://ria.ru/20231025/kitay-1905121862.html

Наращивание Китаем ядерного потенциала не вызывает опасений, заявил Песков

Наращивание Китаем ядерного потенциала не вызывает опасений, заявил Песков - РИА Новости, 25.10.2023

Наращивание Китаем ядерного потенциала не вызывает опасений, заявил Песков

Наращивание ядерного потенциала Китая не вызывает опасений, это суверенное право страны, сталкивающейся с серьезными вызовами безопасности, заявил... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:22

2023-10-25T12:22

2023-10-25T12:33

китай

в мире

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_49d07208638aa0a786697cac715cfdb6.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Наращивание ядерного потенциала Китая не вызывает опасений, это суверенное право страны, сталкивающейся с серьезными вызовами безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет это не вызывает нашего опасения, у нас отношения продвинутого стратегического партнёрства. У нас наиболее продвинутая стадия политического диалога, экономического взаимодействия. И в данном случае, конечно же, Китай, который сталкивается с очень серьёзными вызовами для собственной безопасности в регионе, предпринимает те шаги, которые считает целесообразными. Это абсолютно суверенное право этой страны", – сказал Песков в ответ на вопрос об опасениях Кремля по поводу активного наращивания Китаем объема ядерного вооружения - с 290 до 500 ядерных боеголовок за период с 2019 года по май 2023.

https://ria.ru/20231024/kitay-1904833977.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, в мире, дмитрий песков