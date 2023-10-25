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Сальдо заявил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса - РИА Новости, 25.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 25.10.2023 (обновлено: 13:24 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/kherson-1905097543.html
Сальдо заявил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса
Сальдо заявил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса - РИА Новости, 25.10.2023
Сальдо заявил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса
Во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:36
2023-10-25T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
херсон
украина
владимир сальдо
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. &quot;Территория пришла в запустение, заросла сорняками и завалена мусором. Дома ветшают. Большая часть лечебных учреждений закрыта. Врачей, какие оставались, режим заставил перейти работать в призывные комиссии. Лечить людей им не надо, а вот вылавливать и посылать на смерть — это они могут&quot;, — сказал глава области.Как отметил Сальдо, в Херсоне осталось не больше 40 тысяч человек.По его словам, большинство людей в городе живут в страхе перед боевиками и репрессивными органами киевского режима. Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.
https://ria.ru/20231022/kherson-1904505803.html
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в мире, херсонская область , россия, херсон, украина, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Херсон, Украина, Владимир Сальдо, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо заявил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса

Сальдо назвал обстановку в Херсоне близкой к постапокалипсису

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«

"Территория пришла в запустение, заросла сорняками и завалена мусором. Дома ветшают. Большая часть лечебных учреждений закрыта. Врачей, какие оставались, режим заставил перейти работать в призывные комиссии. Лечить людей им не надо, а вот вылавливать и посылать на смерть — это они могут", — сказал глава области.

Как отметил Сальдо, в Херсоне осталось не больше 40 тысяч человек.
По его словам, большинство людей в городе живут в страхе перед боевиками и репрессивными органами киевского режима.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияХерсонУкраинаВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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