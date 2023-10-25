https://ria.ru/20231025/kherson-1905097543.html
Сальдо заявил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса
Сальдо заявил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса - РИА Новости, 25.10.2023
Сальдо заявил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса
Во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:36
2023-10-25T10:36
2023-10-25T13:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Территория пришла в запустение, заросла сорняками и завалена мусором. Дома ветшают. Большая часть лечебных учреждений закрыта. Врачей, какие оставались, режим заставил перейти работать в призывные комиссии. Лечить людей им не надо, а вот вылавливать и посылать на смерть — это они могут", — сказал глава области.Как отметил Сальдо, в Херсоне осталось не больше 40 тысяч человек.По его словам, большинство людей в городе живут в страхе перед боевиками и репрессивными органами киевского режима. Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, продолжают занимать ВСУ.
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РИА Новости
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Сальдо заявил, что в Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса
Сальдо назвал обстановку в Херсоне близкой к постапокалипсису