В Подмосковье не будут праздновать Хэллоуин
Подмосковные власти не планируют проводить мероприятия по празднованию Хэллоуина
Участница "Зомби-парада" в канун Хэллоуина. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Проведение областных фестивалей, концертов и иных мероприятий, посвященных празднованию Хэллоуина, в Подмосковье не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
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"Областных мероприятий, включающих в себя проведение концертов, спектаклей, фестивалей или иных праздничных мероприятий, связанных с Хэллоуином, министерство культуры и туризма Московской области организовывать не планирует", - отметили в ведомстве.
Также в минкультуры прокомментировали появившуюся в Telegram-канале "Осторожно, Москва" информацию о том, что некоторые активисты пишут жалобы в прокуратуру, требуя отменить Хэллоуин в кафе и парках Москвы и области, при этом они якобы уже пожаловались на детский праздник "Не детские кошмарики", готовящийся в Одинцово.
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"В некоторых парках Московской области действительно проводятся тематические мероприятия, но они несут исключительно развлекательных характер. Обращений с просьбой запрета или жалоб по поводу проведения в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха мероприятия "Не детские кошмарики" в министерство культуры и туризма Подмосковья и в АНО "Московская областная дирекция по развитию парков" не поступало", - сообщили в пресс-службе.