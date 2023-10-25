https://ria.ru/20231025/khellouin-1905184607.html

В Подмосковье не будут праздновать Хэллоуин

В Подмосковье не будут праздновать Хэллоуин - РИА Новости, 25.10.2023

В Подмосковье не будут праздновать Хэллоуин

Проведение областных фестивалей, концертов и иных мероприятий, посвященных празднованию Хэллоуина, в Подмосковье не планируется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:03

2023-10-25T16:03

2023-10-25T16:03

московская область (подмосковье)

одинцово

москва

хэллоуин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Проведение областных фестивалей, концертов и иных мероприятий, посвященных празднованию Хэллоуина, в Подмосковье не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области. "Областных мероприятий, включающих в себя проведение концертов, спектаклей, фестивалей или иных праздничных мероприятий, связанных с Хэллоуином, министерство культуры и туризма Московской области организовывать не планирует", - отметили в ведомстве. Также в минкультуры прокомментировали появившуюся в Telegram-канале "Осторожно, Москва" информацию о том, что некоторые активисты пишут жалобы в прокуратуру, требуя отменить Хэллоуин в кафе и парках Москвы и области, при этом они якобы уже пожаловались на детский праздник "Не детские кошмарики", готовящийся в Одинцово. "В некоторых парках Московской области действительно проводятся тематические мероприятия, но они несут исключительно развлекательных характер. Обращений с просьбой запрета или жалоб по поводу проведения в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха мероприятия "Не детские кошмарики" в министерство культуры и туризма Подмосковья и в АНО "Московская областная дирекция по развитию парков" не поступало", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231023/khellouin-1904677761.html

московская область (подмосковье)

одинцово

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), одинцово, москва, хэллоуин