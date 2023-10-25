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В Подмосковье не будут праздновать Хэллоуин - РИА Новости, 25.10.2023
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16:03 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/khellouin-1905184607.html
В Подмосковье не будут праздновать Хэллоуин
В Подмосковье не будут праздновать Хэллоуин - РИА Новости, 25.10.2023
В Подмосковье не будут праздновать Хэллоуин
Проведение областных фестивалей, концертов и иных мероприятий, посвященных празднованию Хэллоуина, в Подмосковье не планируется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:03
2023-10-25T16:03
московская область (подмосковье)
одинцово
москва
хэллоуин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Проведение областных фестивалей, концертов и иных мероприятий, посвященных празднованию Хэллоуина, в Подмосковье не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области. "Областных мероприятий, включающих в себя проведение концертов, спектаклей, фестивалей или иных праздничных мероприятий, связанных с Хэллоуином, министерство культуры и туризма Московской области организовывать не планирует", - отметили в ведомстве. Также в минкультуры прокомментировали появившуюся в Telegram-канале "Осторожно, Москва" информацию о том, что некоторые активисты пишут жалобы в прокуратуру, требуя отменить Хэллоуин в кафе и парках Москвы и области, при этом они якобы уже пожаловались на детский праздник "Не детские кошмарики", готовящийся в Одинцово. "В некоторых парках Московской области действительно проводятся тематические мероприятия, но они несут исключительно развлекательных характер. Обращений с просьбой запрета или жалоб по поводу проведения в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха мероприятия "Не детские кошмарики" в министерство культуры и туризма Подмосковья и в АНО "Московская областная дирекция по развитию парков" не поступало", - сообщили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
одинцово
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московская область (подмосковье), одинцово, москва, хэллоуин
Московская область (Подмосковье), Одинцово, Москва, Хэллоуин
В Подмосковье не будут праздновать Хэллоуин

Подмосковные власти не планируют проводить мероприятия по празднованию Хэллоуина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастница "Зомби-парада" в канун Хэллоуина
Участница Зомби-парада в канун Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участница "Зомби-парада" в канун Хэллоуина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Проведение областных фестивалей, концертов и иных мероприятий, посвященных празднованию Хэллоуина, в Подмосковье не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
«
"Областных мероприятий, включающих в себя проведение концертов, спектаклей, фестивалей или иных праздничных мероприятий, связанных с Хэллоуином, министерство культуры и туризма Московской области организовывать не планирует", - отметили в ведомстве.
Также в минкультуры прокомментировали появившуюся в Telegram-канале "Осторожно, Москва" информацию о том, что некоторые активисты пишут жалобы в прокуратуру, требуя отменить Хэллоуин в кафе и парках Москвы и области, при этом они якобы уже пожаловались на детский праздник "Не детские кошмарики", готовящийся в Одинцово.
«
"В некоторых парках Московской области действительно проводятся тематические мероприятия, но они несут исключительно развлекательных характер. Обращений с просьбой запрета или жалоб по поводу проведения в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха мероприятия "Не детские кошмарики" в министерство культуры и туризма Подмосковья и в АНО "Московская областная дирекция по развитию парков" не поступало", - сообщили в пресс-службе.
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Московская область (Подмосковье)ОдинцовоМоскваХэллоуин
 
 
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