https://ria.ru/20231025/khamas-1905153969.html
В ХАМАС заявили о пуске ракеты в направлении израильского Эйлата
В ХАМАС заявили о пуске ракеты в направлении израильского Эйлата - РИА Новости, 25.10.2023
В ХАМАС заявили о пуске ракеты в направлении израильского Эйлата
Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") заявило о пуске ракеты в направлении израильского города Эйлат, расположенного на побережье Красного моря. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:24
2023-10-25T14:24
2023-10-25T14:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 25 окт - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") заявило о пуске ракеты в направлении израильского города Эйлат, расположенного на побережье Красного моря.Отмечается, что город расположен неподалеку от границ с Иорданией и Египтом."Бригады "Аль-Кассам" выпустили по Эйлату ракету Ayyash-250 в ответ на сионистскую резню невинных мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара и Египта.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, красное море, в мире, израиль
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Красное море, В мире, Израиль
В ХАМАС заявили о пуске ракеты в направлении израильского Эйлата
В ХАМАС заявили о пуске ракеты Ayyash-250 в направлении израильского Эйлата
КАИР, 25 окт - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") заявило о пуске ракеты в направлении израильского города Эйлат, расположенного на побережье Красного моря.
Отмечается, что город расположен неподалеку от границ с Иорданией
и Египтом
.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
"Бригады "Аль-Кассам" выпустили по Эйлату ракету Ayyash-250 в ответ на сионистскую резню невинных мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара
и Египта.