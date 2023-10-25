https://ria.ru/20231025/khamas-1905153969.html

В ХАМАС заявили о пуске ракеты в направлении израильского Эйлата

В ХАМАС заявили о пуске ракеты в направлении израильского Эйлата - РИА Новости, 25.10.2023

В ХАМАС заявили о пуске ракеты в направлении израильского Эйлата

Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") заявило о пуске ракеты в направлении израильского города Эйлат, расположенного на побережье Красного моря. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:24

2023-10-25T14:24

2023-10-25T14:31

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

красное море

в мире

израиль

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КАИР, 25 окт - РИА Новости. Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") заявило о пуске ракеты в направлении израильского города Эйлат, расположенного на побережье Красного моря.Отмечается, что город расположен неподалеку от границ с Иорданией и Египтом."Бригады "Аль-Кассам" выпустили по Эйлату ракету Ayyash-250 в ответ на сионистскую резню невинных мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара и Египта.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, красное море, в мире, израиль