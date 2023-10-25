https://ria.ru/20231025/khamas-1905116864.html

В Иране ответили на призыв Макрона создать коалицию против ХАМАС

В Иране ответили на призыв Макрона создать коалицию против ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023

В Иране ответили на призыв Макрона создать коалицию против ХАМАС

Призыв президента Франции Эммануэля Макрона создать западную коалицию против палестинского движения ХАМАС – "большая ошибка", если такая коалиция будет создана, РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:05

2023-10-25T12:05

2023-10-25T12:05

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палестина

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эммануэль макрон

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ТЕГЕРАН, 25 окт – РИА Новости. Призыв президента Франции Эммануэля Макрона создать западную коалицию против палестинского движения ХАМАС – "большая ошибка", если такая коалиция будет создана, то в ответ на нее мусульманские страны незамедлительно сформируют свою коалицию на стороне ХАМАС и Палестины, заявил в интервью с РИА Новости член комиссии по вопросам национальной безопасности парламента Ирана Федахосейн Малеки. Во вторник французский лидер прибыл с визитом в Израиль для встречи с премьером страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. На совместной с Нетаньяху пресс-конференции Макрон выступил с предложением создать коалицию по борьбе с ХАМАС. "Вы не сомневайтесь. Если Франция, и Запад в целом сделает это (создаст такую коалицию – ред.), то с полной уверенностью могу сказать, что такое произойдет. Если на стороне Израиля создастся новый фронт против палестинского народа и его преступления против него продолжатся, то не сомневайтесь, такой фронт или коалиция (в поддержку ХАМАС – ред.) будет создан, в него войдут большое число мусульманских стран, как Турция, Пакистан и Египет", - сказал Малеки в ответ на вопрос о том, будет ли создана коалиция на стороне Палестины и ХАМАС в противовес возможного формирования западной коалиции по борьбе с палестинским движением. Он также назвал "большой ошибкой" призыв Макрона создать коалицию из западных стран против ХАМАС. Иранский чиновник не исключил, что такая риторика французского президента в адрес палестинского движения может быть связана с внутренними проблемами правительства Макрона, таких как рост мигрантов из арабских стран и исламского радикализма в странах Европы. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231025/izrail-1905068906.html

https://ria.ru/20231025/palestina-1905099930.html

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Варвара Скокшина

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