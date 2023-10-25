Армия Израиля заявила о ликвидации одного из командующих ХАМАС

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в среду о ликвидации одного из командующих палестинского движения ХАМАС Тайясира Мубашира, занимавшего ранее пост руководителя военно-морских сил движения."По данным Армии обороны Израиля и службы безопасности, солдаты ЦАХАЛ убили командира… батальона террористической организации ХАМАС Тайясира Мубашира. В прошлом он был командиром военно-морских сил ХАМАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. По информации армии Израиля, Мубашир был родственником некоторых высокопоставленных членов ХАМАС, включая военного командира Мохаммеда Ад-Дейфа. В движении Мубашир курировал атаки против Израиля.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские солдаты собираются на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в среду о ликвидации одного из командующих палестинского движения ХАМАС Тайясира Мубашира, занимавшего ранее пост руководителя военно-морских сил движения.
"По данным Армии обороны Израиля и службы безопасности, солдаты ЦАХАЛ убили командира… батальона террористической организации ХАМАС Тайясира Мубашира. В прошлом он был командиром военно-морских сил ХАМАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. По информации армии Израиля, Мубашир был родственником некоторых высокопоставленных членов ХАМАС, включая военного командира Мохаммеда Ад-Дейфа. В движении Мубашир курировал атаки против Израиля.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Ближневосточный гамбит: Европа вышла из игры
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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